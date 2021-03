Ökumenische Seniorenhilfe Dresden erweitert Hilfsangebote

Dresden

Ein rotes Auto biegt in die Einfahrt zum Hinterhof an der Pohlandstraße in Dresden-Striesen ein. Eine Frau im weißen Kittel steigt aus. Hier kommen die Pflegeschwestern an, von hier schwärmen sie aus. Schwester Sylvia sitzt im Untergeschoss des im Februar renovierten Hintergebäudes am Tisch, Kugelschreiber in der Hand, vor sich eine Tabelle. Daneben liegt ein Bund mit etwa einem Dutzend Wohnungsschlüsseln.

Jede Schwester betreut 10 bis 15 Menschen am Tag

Seit 6 Uhr waren die Frauen von der Frühschicht unterwegs, haben Senioren in ihren Wohnungen geduscht, ihnen beim Anziehen geholfen, Tabletten gegeben, Spritzen verabreicht, Essen zubereitet. Eine anstrengende Arbeit, die Rücken und Knie belastet. Jetzt ist die Spätschicht dran.

„Zwischen zehn und 15 Menschen versorgt jede von uns bei ihrer Runde“, erzählt Schwester Sylvia. Mal gehe es schneller, bei anderen dauere es länger. Wichtig sei, dass sie regelmäßig kämen. Dann fühlten sich die Senioren sicher.

Dafür ist die Ökumenische Seniorenhilfe gegründet worden, im März 1991, vor 30 Jahren. Wo die Schwestern gebraucht wurden, erfuhren sie damals von den Kirchgemeinden oder Ärzten, wie sich Barbara Behncke erinnert.

Statt Zettelchen an der Stecktafel Aufträge per Smartphone

Die studierte Betriebswirtin, 64 Jahre alt, ist seit 1998 dabei, verantwortlich für die Verwaltung. „Da war die Planung noch einfach“, erinnert sie sich. Jede Tour eine Reihe von Zettelchen an einer Stecktafel. „Damals ging viel auf Zuruf.“ Heute haben die Schwestern die Adressen auf dem Dienst-Smartphone. Die Abrechnung überspielen sie am Ende auf einen Computer.

16 Autos stehen ihnen für ihre Wege zur Verfügung. 1991 hatten sie kein einziges, erinnert sich Bettina Wolf. „Wir haben die meisten Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt.“

Die gelernte Apothekenfacharbeiterin stammt aus Chemnitz. In den 1970ern zog sie nach Dresden, später qualifizierte sie sich zur Pflegefachkraft. Ruth Berger, mit der zusammen sie pflegebedürftige Rentner daheim versorgte, besaß nicht einmal eine Fahrerlaubnis. Sie gehörte zu jenen Schwestern, die zu DDR-Zeiten bei Kirchgemeinden angestellt waren. Sich um die Ältesten zu kümmern, war Teil der diakonischen Gemeindearbeit.

Geschichte und Angebote der Ökumenischen Seniorenhilfe Dresden ■ Geschichte: Die Ökumenische Seniorenhilfe wurde im März 1991 als Verein von den evangelisch-lutherischen Kirchgemeinden der Thomaskirche Gruna, der Versöhnungskirche Striesen, der Heilig-Geist-Kirche Blasewitz, der Christuskirche Strehlen, der römisch-katholischen Pfarrei Mariä Himmelfahrt, der evangelisch-methodistischen Zionsgemeinde sowie des Helenenheims der Stadtmission gegründet. Nach Zusammenschlüssen von Kirchgemeinden stellen heute drei Kirchgemeinden die Mitgliederversammlung des Vereins: die evangelische Kirchgemeinde Blasewitz, die römisch-katholische Pfarrei St. Elisabeth und die evangelisch-methodistische Zionsgemeinde. ■ Begegnungs- und Beratungszentrum: Es befindet sich in barrierefrei zugänglichen Räumen im Erdgeschoss der Wittenberger Str. 83. Ein vierköpfiges Team betreut die Besucherinnen und Besucher. Derzeit helfen sie vor allem beim Besorgen eines Impftermins. Zudem beraten sie zum Beispiel bei Hauswirtschaftshilfe, Begleitung, Wohnraumanpassung und Unterstützung für Angehörige. ■ Diakonie-Sozialstation: Schwestern und Pfleger versorgen rund 200 Unterstützungsbedürftige in Blasewitz, Gruna, Johannstadt, Leuben, Reick, Seidnitz, Striesen und Tolkewitz. Sie leisten häusliche Alten- und Krankenpflege, medizinische Behandlungspflege (vom Arzt verordnet), helfen pflegenden Angehörigen, unterstützen im Haushalt. ■ Betreutes Wohnen: Im Vorderhaus Pohlandstr. 35 gibt es acht Einraum- und acht Zweiraumwohnungen, alles barrierefrei, dazu einen 24-Stunden-Notruf. ■ Servicewohnen: In einer Seniorenwohnresidenz, Rennplatzstr. 28 in Seidnitz mit insgesamt 50 Wohnungen zu ein, zwei, drei Räumen und 24-Stunden-Notruf. ■ Tagespflege: An der Dornblüthstr. 21/ Ecke Augsburger Str. bieten Mitarbeiterinnen Gemeinschaft mit Angehörigen. Das entlastet diese, verhindert Isolation, fördert Fähigkeiten und Fertigkeiten. ■ Einkaufsservice: Unter der Bezeichnung „Rad & Tat“ fahren Ehrenamtliche für Senioren in Blasewitz, die sich bezahlte Dienste nicht leisten können, wöchentlich ein Mal per E-Bike-Lastenfahrrad einkaufen. Für die kostenlose Nachbarschaftshilfe werden weitere Ehrenamtliche gesucht, die zuverlässig und pünktlich sind und bei jedem Wetter Fahrrad fahren. ■ Kontakt: Ökumenische Seniorenhilfe Dresden e.V., Pohlandstr. 35, 01309 Dresden, Tel. 0351 / 3105441, E-Mail info@seniorenhilfe-dresden.de, www.seniorenhilfe-dresden.de

1991 Gründung eines Vereins

Bettina Wolf betreute unter anderem einen „Hochhauskreis“. Manche Rentnerinnen und Rentner in den 17-Geschossern in Gruna waren so gebrechlich, dass sie sich nicht mehr vors Haus trauten. „Aber mit dem Fahrstuhl konnten sie noch fahren. Also haben wir uns in einer Wohnung getroffen.“ Im Sommer organisierten sie „Rentnertage“ mit bis zu 20 Leuten in der Kirchgemeinde. „Da habe ich sie ausgelassen und fröhlich erlebt“, erinnert sich Bettina Wolf.

1990 änderte sich alles. Bei Kirchgemeinden angestellte Schwestern kannte das bundesdeutsche Gesetz nicht. „Auch um ihre Arbeit besser zu organisieren, gründeten sie 1991 einen Verein“, erzählt Bettina Wolf. Sie kamen aus vier evangelisch-lutherischen Kirchgemeinden, einer katholischen, einer methodistischen und einem Heim der Stadtmission. Sieben Strahlen sind es deshalb, zusammenlaufend in einem Kreuz, die das Logo der Ökumenischen Seniorenhilfe bilden.

Anfangs ein reiner Frauenbetrieb

Wie ein solcher Verein unter den neuen Bedingungen funktioniert, schauten sie sich Anfang der 1990er in Marburg an. Dort bekamen sie ihr erstes Dienstfahrzeug geschenkt, einen VW mit Automatikgetriebe. So musste Schwester Ruth Berger doch noch die Fahrprüfung nachholen. Anfangs seien sie ein reiner Frauenbetrieb gewesen, erzählt Bettina Wolf. Die einzigen Männer waren Medizinstudenten, die ihnen in der Spätschicht oder an den Wochenenden halfen.

Seit Einführung der Pflegestufen habe sich ihre Arbeit entscheidend verändert, erzählt Bettina Wolf. „Seitdem sind alle Leistungen limitiert.“ Um jemanden zu duschen, hätten sie beispielsweise 25 Minuten. Bei Menschen, die kaum gehen könnten, werde die Zeit manchmal knapp. „Aber unsere Schwestern haben Routine und lassen sich nicht verrückt machen.“ Druck jedenfalls üben Leiterin Anka Velde und Pflegedienstleiter Sören Bartlick nie aus, wie Bettina Wolf sagt. „Als Pflegende muss ich mich nach den Menschen und ihren Wünschen richten. Und dazu gehören auch Gespräche.“

Gegenwärtig liegt Schwerpunkt der Beratung auf dem Thema Impfung

Im Laufe der Jahre ist die Arbeit ausgebaut worden, wie Barbara Behncke erzählt. Inzwischen gibt es ein Begegnungs- und Beratungszentrum. Corona hat den Betrieb dort verändert, nun müssen die Mitarbeiter vor allem in Sachen Impfung beraten.

Eine Tagespflege entlastet unter anderem Menschen, die sich täglich zu Hause um Partner oder Partnerin kümmern müssen. Im Vorderhaus leben Ältere im betreuten Wohnen. In einem Haus an der Rennplatzstraße gibt es „Service-Wohnen“ mit pflegerischer Betreuung. Als nächstes plant die Seniorenhilfe, auf einer Etage des alten Kirchgemeindehauses schräg gegenüber der Thomaskirche in Gruna eine Tagespflege einzurichten.

Das Dreißigjährige Jubiläum - wegen der Pandemie kann es nicht gefeiert werden - fällt mit einem Generationswechsel zusammen: Bettina Wolf und Barbara Behncke gehen in den Ruhestand. Jüngere Mitarbeiterinnen haben neu begonnen. Für Nachwuchs ist gesorgt: Als Mentorin hat Bettina Wolf inzwischen mehrere Schülerinnen aus der Diakonissenanstalt betreut. „Alle sind dabeigeblieben.“

Von Tomas Gärtner