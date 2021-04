Nicht nur Dresden erlebt gerade ein wahres Hin und Her, was Öffnungen und Schließungen angeht. Es nervt! Nur, was wäre die Alternative? Die Herausforderung dieser Tage ist, mit dem ständigen Wechselbad irgendwie klar zu kommen, kommentiert DNN-Chefredakteur Dirk Birgel.