Dresden

Not kennt kein Gebot, was in besonderer Weise für die Notdurft zu gelten vermag. Ein paar Schritte hinein ins Gebüsch, der kurze Weg zur Erleichterung gewissermaßen, vor allem dann, wenn sonst weit und breit keine öffentliche Toilette auszumachen ist. Und genau dabei hat Dresden durchaus Nachholbedarf.

Aktuell gibt es nach Zählung der Verwaltung in der Stadt 69 öffentliche Toiletten. Dazu gehören die eigenen Anlagen wie etwa die auf dem Alaunplatz, Stille Örtchen in frei zugänglichen Gebäuden von kommunalen Behörden oder in den städtischen Bibliotheken, aber auch WCs in Einkaufszentren oder die der so genannten „Stadtmöblierer“ Ströer und Wall, die beispielsweise in Liftfasssäulen oder an größeren Haltestellen verbaut sind.

Anzeige

69 Stille Örtchen – und wer sie betreibt Insgesamt gibt es in Dresden 69 öffentliche Toiletten. Davon sind 51 barrierefrei, an 26 Standorten wird vom jeweiligen Betreiber eine Gebühr für die Nutzung erhoben. Betreiber sind die Stadt mit zehn Anlagen und 21 weiteren frei zugänglichen Toiletten in öffentlichen Gebäuden und die beiden Unternehmen Ströer und Wall (18 Anlagen). Bei den restlichen 20 Standorten handelt es sich um private Betreiber, etwa in Einkaufszentren. In der Dresdner Neustadt gibt es darüber hinaus die Aktion Nette Toilette, bei der zumeist Laden- und Gastronomiebesitzer ihre Stillen Örtchen zur Verfügung stellen. Das Projekt umfasst aktuell 26 Standorte.

Die allermeisten dieser Toiletten finden sich im Stadtzentrum. Selbst wenn es hier einmal schnell gehen muss, ist der Weg zum nächsten Stillen Örtchen – Ortskenntnis vorausgesetzt – nie besonders weit. Abseits der Innenstadt sieht es jedoch schon anders aus. Ein dringendes Bedürfnis wird da rasch zum Problem. Wie etwa am Wasaplatz in Strehlen.

Der Platz ist gewissermaßen das Zentrum des Stadtteils. Er ist wichtiger Knotenpunkt von Bus und Bahn, ringsherum befinden sich Dutzende Geschäfte, Dienstleister und Arztpraxen, dazu bieten zweimal in der Woche Händler auf dem Markt ihre Waren feil. Nur eines fehlt inmitten des geschäftigen Treibens: Ein stiller Ort fürs „eigene Geschäft“.

Feste Anlagen statt Toilettensäulen

Schon länger kämpfen Politiker verschiedener Parteien und Initiativen für die Errichtung einer Toilette auf dem Wasaplatz. Und nicht nur hier. „Der Bedarf in Dresden an öffentlichen Toiletten ist riesengroß“, konstatiert Dana Frohwieser, Chefin der SPD-Stadtratsfraktion. „Im Zentrum hat sich viel getan. Aber gerade in den Stadtteilen und in öffentlichen Grünanlagen fehlen Toiletten“, sagt Dana Frohwieser und zählt als Beispiele den Ullersdorfer Platz oder die Elbwiesen auf.

Wo ist die nächste Toilette? Sämtliche Standorte öffentlicher Toiletten und der Aktion Nette Toilette können im Themenstadtplan der Stadt abgerufen werden. Dazu muss bei den Themen in der Rubrik Erholung, Kultur und Tourismus das Häkchen beim Stichwort Öffentliche Toilette gesetzt werden. Internet dresden.de/themenstadtplan Hinweis Wegen Corona sind derzeit teilweise die Toiletten privater Anbieter nicht nutzbar. Die städtischen Toiletten stehen aber weiter zur Verfügung, heißt es dazu auf Nachfrage aus dem Rathaus.

Die Klobleme, Pardon: Klo-Probleme, sind den Verantwortlichen im Rathaus durchaus bekannt. „Der Stadt ist bewusst, welche große Bedeutung das Angebot an hygienischen und gepflegten öffentlichen Toiletten für die Einwohner und Besucher hat“, sagt Doris Oser vom für Stadtentwicklung und Bau zuständigen Geschäftsbereich. Geplant sei deshalb, in Zusammenarbeit mit mehreren Ämtern ein „umfangreiches Toilettenkonzept“ zu erstellen.

Bei den Planungen gehe es zunächst darum, „ein breites Spektrum an Toilettenarten und geeigneten Standorten zu analysieren.“ Auf lange Sicht, so heißt es, sollen statt der jetzt bestehenden Toilettensäulen feste Toilettenanlagen errichtet werden. Was sich durchaus anbietet, weil die Tage der vorhandenen Toilettensäulen in Dresden faktisch ohnehin gezählt sind.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Im vergangenen Jahr hatte der Dresdner Stadtrat die Verträge mit den Stadtmöbelunternehmen Ströer und Wall zum Ende 2022 gekündigt. Die Kontrakte haben ihre Ursprung in den frühen 1990er Jahren, sie sind – verkürzt gesagt – inhaltlich wie rechtlich nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Die Außenwerbeverträge umfassen neben Haltestellenhäuschen, Papierkörben und Werbetafeln unter anderem auch die bereits eingangs erwähnten Toilettensäulen, die von den beiden Firmen als Stadtmöbel in Dresden aufgestellt und werbemäßig vermarktet werden dürfen. Zum 21. De­zember 2022, also in ziemlich genau zwei Jahren, werden die insgesamt 18 Toilettensäulen der beiden Un­ternehmen somit geschlossen.

Auch Wasaplatz wird ausgeschrieben

Stattdessen bereitet das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung jetzt eine neue Ausschreibung nur für die Toiletten vor. Schon jetzt haben die Mitarbeiter zwölf Standorte herausgearbeitet, die ausgeschrieben werden sollen. Dazu zählen bisherige Standorte wie der Sachsenplatz oder der Trachenberger Platz – aber auch Orte, an denen bislang keine öffentliche Toiletten vorhanden ist, darunter beispielsweise der Amalie-Dietrich-Platz in Gorbitz oder der Wasaplatz. Die konkreten Standorte müssen allerdings noch baurechtlich geprüft werden, heißt es aus dem Rathaus.

Diese Standorte will die Stadt neu ausschreiben Mit Blick auf die im Dezember 2022 endenden Verträge mit den Unternehmen Ströer und Wall bereit die Stadt jetzt eine neue Ausschreibung für Toiletten vor. Für diese zwölf Standorte gibt es nach Analyse der Verwaltung demnach eine Notwendigkeit: Pirnaischer Platz (Mobi-Punkt) Wallstraße (Richtung Postplatz) Prager Straße 4 Schillerplatz Albertplatz Ritterstraße Trachenberger Platz Sachsenplatz Wasaplatz Amalie-Dietrich-Platz Parkplatz Ammonstraße Am Zwingerteich

Die Errichtung für die festen Toilettenanlagen, wie sie die Stadt nun auf Dauer anstrebt, ist allerdings mit entsprechenden Kosten verbunden. Zwischen 180 000 und 250 000 Euro veranschlagt die Verwaltung, hinzu kommen die jährlichen Betriebskosten, die je nach Standort zwischen 27 000 und 32 000 Euro im Jahr liegen. Demgegenüber stehen Einnahmen von je 50 Cent bis einen Euro pro Nutzer. „Die Höhe der Kosten beeinflusst auch die Bereitschaft für den Betrieb von öffentlichen Toiletten durch externe Betreiber“, erklärt Doris Oser.

Möglicher Baustart 2021

Der baupolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Mario Schmidt, setzt große Hoffnungen in die Neuausschreibung, auch hinsichtlich einer Lösung am Wasaplatz. Als gewählter Stadtbezirksbeirat in Prohlis ist er mit der langen Debatte ums Stille Örtchen im zum Bezirk gehörenden Strehlen bestens vertraut – und sieht in der Dresdner Toilettenfrage eben jene Parlamente in den Stadtteilen als einen Teil der Lösung.

So viel müssen Wildpinkler zahlen Sich in die Büsche schlagen mag bei drängenden Problemen Abhilfe schaffen, kann aber neuen Ärger nach sich ziehen. Das Verrichten der Notdurft in der Öffentlichkeit wird in der Regel mit einer Geldbuße von 55 Euro geahndet. Davon kann im Einzelfall abgewichen werden, so zum Beispiel im Bereich von Spielplätzen, Schulen oder Kindergärten, teilt die Stadt mit. Immerhin 224 Verstöße hat die Verwaltung 2019 festgestellt, dieses Jahr waren es bisher 145. Kassiert hat die Stadt im vergangenem Jahr deshalb insgesamt 6710 Euro, dieses Jahr waren es 6800 Euro. Die höhere Summe erklärt sich durch die höhere Geldbuße seit Jahresbeginn. 2019 lag die noch bei 40 Euro.

„Die Stadtbezirksbeiräte sind näher dran. Sie wissen, wo es Probleme gibt“, erklärt Mario Schmidt. Und nicht nur das. Als einen Problemfall hatten die Räte und die Bezirksverwaltung einst auch den Albert-Wolf-Platz in Prohlis ausgemacht – und gemeinsam eine Lö­sung auf den Weg gebracht. Um die Lage vor Ort zu verbessern, hatte der Stadtbezirksbeirat 2019 beschlossen, dem Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung Gelder in Höhe von 50 000 Euro für die Planung und Errichtung einer öffentlichen Trockentoilette zur Verfügung zu stellen – und zwar aus dem eigenen Budget des Stadtbezirksbeirats.

Gegenwärtig laufen bei der Stadt noch die Prüfungen und Planungen, ein möglicher Baustart könnte 2021 sein. Die Stadtbezirksbeiräte könnten also nicht nur die Standorte genau benennen, an denen Bedarf besteht, erklärt Mario Schmidt, sondern mit der Bereitstellung ei­nes eigenen Anteils auch die Umsetzung forcieren. Ein Vorgehen, das auch aus Sicht der SPD-Stadtratsfraktionschefin Dana Frohwieser Charme hat – und ein Modell sein könnte, um die Herausforderung anzugehen. Allerdings, so warnt sie, dürfe das im Umkehrschluss nicht damit enden, dass sich die Verwaltung beim Thema herausnimmt und die Aufgabe allein auf die Dresdner Stadtbezirksbeiräte abwälzt.

Von Sebastian Kositz