Den ersten von insgesamt 30 neuen Stadtbahnwagen für Dresden haben die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) und der Hersteller Alstom am Freitag zum ersten Mal vor geladenen Gästen im Betriebshof Gorbitz präsentiert. Die inzwischen neunte Generation von Straßenbahnwagen in Dresden enthält eine Menge Neuheiten. Vor allem zeichnet sie sich durch mehr Komfort für die Fahrgäste aus, vor allem mehr Platz und bessere Informationen sowie eine Klimaanlage, die die Frischluftzufuhr in Anhängigkeit vom CO2-Gehalt in der Luft regelt.

Im Vergleich zur ersten Präsentation Anfang 2020 („Mock-up“) wurden die Sitze leicht umgestaltet. Sie haben jetzt eine dünne Polsterung. Eine von den DVB angebotene Variante in Laminat mit Holzoptik wurde von den künftigen Fahrgästen, die sie getestet hatten, schnell verworfen. Vor allem bieten Sitze und Gang mehr Platz, der Innenraum ist mit 2,65 Meter im Vergleich zur Vorgängergeneration 30 Zentimeter breiter. Auch bei der Höhe der Haltestangen und -schlaufen wurde noch etwas justiert. „Wir haben getestet und uns gestoßen“, sagte DVB-Vorstand Lars Seiffert.

Panoramafenster, Klimaanlage und LED-Beleuchtung

Obwohl der neue Wagen mit 43,5 Meter Länge eineinhalb Meter kürzer ist als der Vorgänger, gibt es in den Multifunktionsbereichen vier statt bisher zwei Stellplätze für Rollstühle und Kinderwagen. Mehr Monitore im Innenraum sollen dafür sorgen, dass die dort eingeblendeten Informationen von allen Plätzen aus gut zu sehen sind. Neben den großen Türen außen und über ihnen innen zeigen grün leuchtende LED-Streifen an, dass Ein- und Aussteigen gefahrlos möglich ist. Ändern sie ihre Farbe auf rot, heißt das: Zurückbleiben, die Türen gehen zu.

Außer der Klimaanlage sollen auch große Panoramafenster, die helle Innenverkleidung und die LED-Beleuchtung, die je nach Tages- oder Jahreszeit ein anderes Ambiente erzeugt, dafür sorgen, dass sich die Fahrgäste wohlfühlen. Die können an Steckdosen unter den Sitzen sogar ihre Handys aufladen. Allerdings nur in den Vierer-Bereichen, in den sich je zwei Fahrgäste gegenübersitzen.

Trotz höherer Passagierzahl soll der Energieverbrauch sinken

Trotz der vielen elektrischen Neuerungen, stärkerer Motoren und mehr Passagieren ist es das Ziel, dass die neue Stadtbahn rund 15 Prozent weniger Energie verbraucht als ihr Vorgänger. Damit das überhaupt erreicht werden kann, ist Leichtbau gefragt. Es wurde zum Beispiel Fußboden aus den Flugzeugbau genutzt.

Gebaut wurde die neue Stadtbahn bei Alstom in Görlitz und Bautzen. Auch mehr als 40 Zulieferer aus Sachsen waren beteiligt. In den kommenden beiden Jahren soll die neue Flotte auf 30 Fahrzeuge wachsen, darunter neun, die in beide Richtungen fahren können. 4,2 Millionen Euro kostet einer der neuen Stadtbahnwagen. Einschließlich Herstellung, Service und Wartung investieren die DVB rund 197 Millionen Euro. Knapp 103 Millionen für den Kauf der neuen Stadtbahnen kommen über den Freistaat Sachsen vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Im Vertrag mit Alstom stehen zehn weitere Fahrzeuge als Option, aber die sind noch nicht bezahlt.

Erstmal zum Tüv, im Frühjahr zum ersten Mal im Linienbetrieb

Auch wenn die Präsentation unter dem Titel „Rollout“ lief – aus der Halle fahren dürfen die DVB die neue Bahn selbst noch nicht. Voraussetzung dafür ist die Abnahme durch den Tüv, die nun ansteht. In den nächsten Monaten absolviert Wagen 2901 dann umfangreiche technische Prüfungen und Probefahrten, wird also ab und an im Stadtgebiet als Dienstfahrt zu sehen sein. Wenn der Testbetrieb erfolgreich läuft, soll er im Frühjahr Fahrgäste auf der Linie 2 transportieren.

