Dresden

Es geht um nicht mehr und weniger als die Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Dresden. Bis zum Sommer soll das Beratungsunternehmen Probst & Consorten ein Gutachten vorlegen, wie der ÖPNV auf eine solide finanzielle Basis gestellt werden kann, erklärte Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen). „Zusätzliche Finanzierungsinstrumente sind in der Diskussion“, kündigte er an.

Der Hintergrund: Der ÖPNV ist ein Zuschussgeschäft, auch wenn die Fahrpreise gefühlt immer mehr steigen. Bisher hat der städtische Konzern Technische Werke Dresden (TWD) aus den Gewinnen des Energieversorgers Drewag, jetzt Sachsen Energie, die Verluste der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ausgeglichen. Die Gewinne sinken, mehr als 55 Millionen Euro pro Jahr könne Sachsen Energie nicht leisten, so der Versorgungskonzern. Die DVB gehen aber von einem jährlichen Zuschussbedarf von bis zu 75 Millionen Euro aus.

Ziel: Ein Viertel der Bevölkerung nutzt ÖPNV

Mit dem Geld soll das Szenario „Ausbau“ umgesetzt werden: neue Strecken, neue Infrastruktur. Schließlich sollen bis 2030 nicht mehr nur 20 Prozent der Dresdner den ÖPNV nutzen, sondern 25 Prozent bis 30 Prozent. Zwischen 55 Millionen und 75 Millionen klafft eine Lücke. Die mit „Finanzierungsinstrumenten“ geschlossen werden soll. Die Autofahrer sind als Finanzierer des ÖPNV in der Diskussion, so Kühn, beispielsweise über die Parkgebühren. Bei den Fahrpreisen gebe es Spielräume, ein ganz wichtiger Baustein aber sei die ÖPNV-Beschleunigung.

Beschleunigung als Geldquelle

Hier, so Kühn, könnten Millionenbeträge eingespielt werden. Je schneller Busse und Straßenbahnen durch Dresden fahren können, desto mehr Geld könne gespart werden. Weil die DVB weniger Fahrzeuge einsetzen müssten. Eine Straßenbahn kostet im Jahr eine halbe Million Euro Betriebskosten, ein Bus halb so viel. Jedes gesparte Fahrzeug sei bares Geld, rechnet DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach vor. Und: Je schneller der ÖPNV, umso attraktiver werden die Verkehrsmittel für Menschen, die heute noch im Auto unterwegs sind.

Und das aus gutem Grund: 31 Minuten braucht die Straßenbahn-Linie 7 von Pennrich in die Innenstadt. Der Autofahrer ist zwölf Minuten früher am Ziel dank der vierspurigen Coventrystraße. Eine halbe Stunde fahren die Straßenbahnen der Linien 1 und 9 von Prohlis ins Zentrum. Mit dem Auto geht es doppelt so schnell. „Wir werden nie so schnell sein wie der Individualverkehr“, weiß der DVB-Vorstand, „schließlich haben wir Wartezeiten an den Haltestellen. Aber der Abstand darf nicht zu groß werden.“

Knapp 8 Millionen Euro Mehreinnahmen möglich

19 Kilometer pro Stunde ist der Durchschnitt beim ÖPNV, mit 25 Kilometern pro Stunde sind Autofahrer unterwegs. Schon zwei Kilometer pro Stunde mehr Tempo könnten den DVB 6,4 Millionen neue Fahrgäste bringen und damit 2,9 Millionen Euro zusätzliche Fahrgeldeinnahmen sowie 5 Millionen Euro gesparte Betriebskosten. Macht 7,9 Millionen Euro auf der Habenseite. Durchaus eine Größenordnung bei einer Lücke von 20 Millionen Euro.

Vier schnell umsetzbare Vorhaben

Stadtverwaltung und DVB haben vier Vorhaben ausgewählt, die sich schnell umsetzen lassen und große Effekte bringen würden. Alle vier Vorhaben könnte die Stadt per sogenannter verkehrsrechtlicher Anweisung in die Wege leiten – also ohne Einbeziehung der Gremien des Stadtrats. Bevor es an die Umsetzung gehe, würden die Auswirkungen für alle Verkehrsträger intensiv geprüft, beteuerten Kühn und Hemmersbach.

Wer die Vorschläge ablehne, müsse andere Wege für die Finanzierung des ÖPNV aufzeigen, erklärte Kühn. „Ich glaube nicht, dass es eine Mehrheit für eine Kürzung der Angebote bei Bussen und Straßenbahnen gibt.“ Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) hatte im DNN-Interview erklärt, dass sich die Stadt künftig mit eigenen Mitteln sowohl am Betrieb als auch an den Investitionen der DVB beteiligen müsse. Wie hoch die Summe ausfällt, so Kühn, sei auch eine Frage der politischen Prioritäten.

Schließlich werde an einigen Stellen auch der Individualverkehr davon profitieren, wenn der Verkehr insgesamt flüssiger werde. Und wenn mehr Menschen das Auto stehen lassen und Straßenbahn fahren, stehen weniger Autos im Stau, so Hemmersbach. Laut Kühn wachse zwar die Zahl der Autos in Dresden, aber die Verkehrsbelegung sinke. „Und das ist der entscheidende Faktor.“

Vorhaben 1: Buslinie 64 Mit vier Minuten weniger Fahrzeit kann ein Bus eingespart werden. Dafür müssen auf der Maxim-Gorki-Straße Parkplätze wegfallen, damit die Gelenkbusse aneinander vorbeifahren können und nicht warten müssen, weil der Platz nicht reicht. Bis zu 30 Parkplätze würde das betreffen. Eine Busspur auf der Stauffenbergallee könnte zwei Minuten Einsparung bringen. Die Spuren könnten dynamisch angeordnet werden, so dass in der Hauptverkehrszeit am Morgen, wenn die Autos Richtung Stadt unterwegs sind, dafür zwei Spuren zur Verfügung stehen. Nachmittags würden dann zwei Fahrspuren stadtauswärts eingerichtet, weil sich dann der Hauptverkehr in diese Richtung bewegt. Weiterer Plan: Eine Busspur auf dem Straßenbahngleis der Fetscherstraße (Foto). Der Bus würde schneller vorankommen, aber gegenwärtig sind auf den Gleisen Linksabbiegespuren in die Wohngebietsstraßen markiert. Weitere Pläne: ÖPNV-Vorrangschaltungen der Ampelanlagen Bergmannstraße/Schandauer Straße und Blasewitzer Straße/Fetscherstraße

Geplante Veränderungen in Altcotta. Quelle: DVB/Falk Lösch

Vorhaben 2: Linien 70 und 80 Die Busse sollen zwischen Flügelweg und Altcotta eine eigene Spur erhalten und so am Stau vorbeifahren können. Dann sollen die Busse den direkten Weg über die Tonbergstraße nutzen können, dafür müssten aber Parkplätze wegfallen. Die DVB versprechen sich drei Minuten weniger Fahrzeit und die Einsparung von einem Bus.

Auf der Tolkewitzer Straße sollen Autos nicht mehr auf dem Gleiskörper fahren dürfen. Quelle: DVB/Falk Lösch

Vorhaben 3: Linie 6 Autos sollen auf zwei Gleiskörpern nicht mehr fahren dürfen: auf der Tolkewitzer Straße vor dem Schillerplatz (siehe Foto) und auf der Marienbrücke. Das bringt besonders im dichten Verkehr morgens und nachmittags viel. Zusammen mit Vorrangschaltungen an Ampeln sehen die DVB ein durchschnittliches Potenzial von vier Minuten.

Am Fetscherplatz sollen die Straßenbahnen an den Ampeln Vorrang erhalten. Quelle: Anja Schneider

Vorhaben 4: Linien 10 und 12 Die Straßenbahnen sollen sechs Minuten schneller werden. Die Idee: Die Ampeln am Bahnhof Mitte, am Lennéplatz, am Fetscherplatz (Foto) und am Comeniusplatz werden auf Vorrang Straßenbahn programmiert. Gegenwärtig gibt es keine Priorisierung bei den Ampeln. Am Bahnhof Mitte könnten drei Minuten gespart werden, an den anderen Ampelanlagen jeweils eine Minute. 2023 könnte das Vorhaben mit Fördermitteln der Europäischen Union umgesetzt werden. Wenn der Spareffekt eintritt, könnte eine Straßenbahn im Umlauf eingespart werden. An 13 Ampelanlagen wurde bereits eine ÖPNV-Beschleunigung programmiert. An drei Anlagen laufen gegenwärtig Tests.

Von Thomas Baumann-Hartwig