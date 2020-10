Dresden

Sie sind etwas Besonderes, aber auch Geschmackssache: Quitten. Zumeist eignen sich die kräftig-gelben Früchte nicht zum Frischverzehr, weil sie herbsäuerlich und bitter schmecken, ein pelziges Gefühl im Mund hinterlassen sowie knochenhartes Fruchtfleisch haben. Doch verarbeitet zu Saft, Wein, Gelege, Mus oder auch Quittenbrot bzw. Quittenkonfekt sind die aromatischen Früchte für die, die sie mögen, ein besonderer Genuss.

Sortenwahl

„Für den Frischverzehr geeignet ist aber die Türkische Süßquitte“, weiß der Pillnitzer Obstbauexperte Christian Kröling. Besagte Sorte ist auch als Shirin-Quitte bekannt. Sie schmeckt süß und aromatisch. Ebenso kann man die Früchte der Honigquitte frisch vom Baum gepflückt essen. Oder man verarbeitet sie wie alle anderen Quittensorten auch.

Deren Zahl ist riesig. Über 130 Sorten listet das Bundessortenamt auf. Denn Quitten sind eine sehr alte Obstart. „Prähistorische Funde dokumentieren den Beginn des Anbaus im Kaukasus vor etwa 4.000 Jahren“, heißt es in der Mansfeld-Datenbank für landwirtschaftliche und gärtnerische Kulturpflanzen.“ Die Einführung in Mitteleuropa sei eher spät (nicht vor dem 9. Jahrhundert) erfolgt und hier auf günstige Standorte beschränkt gewesen.

Die Zahl der heute hierzulande in Baum- und Gartenbaumschulen sowie Garten-Online-Shops erhältlichen Quittensorten ist dagegen vergleichsweise überschaubar. Es lohnt sich aber, in der heimischen Baumschule zu fragen, ob die Wunschsorte bestellbar ist. Die Vielfalt der Quittensorten zu bewahren hat sich das fränkische Rekultivierungsprojekt Mustea auf die Fahne geschrieben.

Die Quittensorten werden – aufgrund der Form der Früchte – oft in Apfelquitten und Birnenquitten unterschieden. „Apfelförmige Quitten sind oft etwas fester im Fruchtfleisch als Birnenquitten, sie duften etwas intensiver und sind etwas aromatischer“, so die Erfahrung von Christian Kröling.

Pflanzzeit

„Einen regionalen Bezug haben die Sorten ’Wudonia’ und ’Radonia’“, weiß der Pillnitzer Obstbauexperte. Die in Wurzen gezüchtete ’Wudonia’ blühe hellrosé und bilde relativ spät apfelförmige Früchte, bringe aber einen hohen Ertrag und sei toleranter gegenüber Frösten als andere. Wie die meisten anderen Sorten benötige sie keine andere Quittensorte für die Befruchtung ihrer Blüten. Die aus Radebeul stammende Sorte ’Radonia’ liefere birnenförmige Früchte, die bis spätestens Mitte Oktober erntereif sein.

Quitten sind kälteempfindlich. Deshalb empfiehlt Christian Kröling, junge Bäume lieber im zeitigen Frühling zu pflanzen. Ausnahme ist, wenn sie einen sehr kältegeschützten Standort wie an der Südseite eines Hauses bekommen und vor allem nicht gerade in einer Senke, wo sich die Kälte stauen kann.

„Wenn es im Winter kälter wird als minus 20 Grad, drohen Zweige und Wurzeln der Quitten zu erfrieren“, warnt Christian Kröling. Damit man seine Quitte über einen solchen Winter bringt, sollte man den Wurzelbereich mit Laub, Reißig oder Kompost abdecken, vor allem im Pflanzjahr. Wenn sich der Baum am Standort etabliert hat und die Wurzel gut ausgebildet ist, sinkt die Gefahr. „Am besten häufelt man Kompost zum Beispiel bis deutlich über die Veredlungsstelle an“, so der Fachmann.

Denn in der Regel sind Quitten, die im Fachhandel angeboten werden, veredelt. Je nachdem, welche Unterlage verwendet wurde, wächst der Baum schwächer oder stärker. „Die Unterlage ’Quitte C’ ist schwach wüchsig. Etwas stärker wachsend und frosttoleranter sind die Unterlagen ’Quitte A’ und ’Quitte Adams’. Man könnte Quitten aber auch theoretisch als Sämling ziehen“, erklärt Christian Kröling. „Die Fruchtmerkmale unterscheiden sich dann aber vom Mutterbaum, da es sich um eine neue Sorte handelt.“

Standort

Quitten brauchen ausreichend Abstand zu anderen Gehölzen, die ihnen Konkurrenz machen könnten. Der Standort im Garten sollte eher sonnig und windgeschützt sein, der Gartenboden durchlässig. Staunässe vertragen Quitten nicht. Auch mit einem kalkhaltigen Boden kommen sie nicht gut klar. „Bei einem pH-Wert um 7 und höher wird es problematisch“, so der Experte des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Denn bei einem zu kalkhaltigen Boden habe die Quitte Probleme mit der Eisenaufnahme. Es komme dann zu Blattchlorosen. Die sind daran zu erkennen, dass sich die Blätter gelb färben, die Blattadern aber grün bleiben. „Linderung kann in solchen Fällen eine Veredelung auf die Unterlage ‘Quitte BA29‘ bringen“, erklärt der Obstbauexperte.

Pflege und Schnitt

Infolge dessen ist also ein kalkhaltiger Dünger für Quitten, die einen höheren Nährstoffbedarf haben als zum Beispiel Apfelbäume, nicht zu empfehlen. „Am besten bringt man bei der Pflanzung gleich eine ordentliche Ladung Kompost mit ins Pflanzloch und bringt auch später immer im Frühjahr eine Schicht Kompost auf die Baumscheibe auf. Kompost ist durch die sich bildenden Huminsäuren eher sauer“, erklärt Christian Kröling.

„In einem Radius von zwei Metern um den Quittenstamm sollte nichts anderes wachsen, was der Quitte Nährstoffe entzieht“, so der Obstbauexperte weiter. Da Quitten Flachwurzler sind, vertragen sie es auch schlecht, wenn im Bereich der Baumscheibe gejätet, gehackt oder gar gegraben wird.

„Quitten wachsen prinzipiell buschig“, sagt Christian Kröling. Entfernt werde zum einen altes Holz. Dazu rechnet man Triebe, die drei Jahre und älter sind. „Wenn der Zuwachs an Ästen pro Jahr 10 cm und geringer ist, wird es höchste Zeit, diese herauszunehmen“, erläutert der Fachmann. Zudem schneidet man sich kreuzende und gegenseitig beschattenden Zweige weg. Des Weiteren muss man darauf achten, dass veredelte Quitten nicht aus der Unterlage austreiben, da diese sonst eine starke Konkurrenz zur veredelten Sorte darstellen.

„Geschnitten wird die Quitte entweder im ausgehenden Herbst oder im ausgehenden Winter. Keinesfalls im Januar, wenn Kahlfröste drohen können“, so Christian Kröling. Wichtig sei, das Werkzeug vorm Schnitt noch einmal gründlich zu reinigen und zu desinfizieren. „Zudem ist es wichtig, die Schnittwunden mit einem Wundverschluss abzudecken, denn Quitten sind anfällig gegenüber Feuerbrand. Wenn man erst im ausgehenden Winter – also im März – schneidet, ist die Infektionsgefahr besonders hoch.“

Quittensorten (Auswahl) und Reifezeit ‚Konstantinopler’ (apfelförmig): Anfang bis Mitte Oktober (weniger frostempfindlich) ‚Leskovacz’ (apfelförmig): Ende September bis Anfang Oktober (eine der wenigen nicht selbstfruchtbaren Sorten; empfindlich für Fruchtfäule; weniger frostempfindlich) ‚Portugieser’ (birnenförmig): Anfang Oktober (sehr frostempfindlich) ‚Bereczki’ (birnenförmig): Anfang bis Mitte Oktober (sehr frostempfindliche, keine Blattflecken) ‚Champion’ (birnenförmig): Anfang bis Mitte Oktober (Widerstandsfähig gegenüber Krankheiten, Schädlingen und Fleischbräune) ‚Radonia’ (birnenförmig): Anfang bis Mitte Oktober ‚Wudonia’ (apfelförmig) - Anfang bis Mitte Oktober (weniger frostempfindlich) ‚Cydonia Robusta’ (birnenförmig): Ende September bis Anfang Oktober (tolerant gegenüber Feuerbrand und Blattbräune) ‚Fränkische Hausquitte’ (birnenförmig): Anfang Oktober (sehr aromatisch, aber schwer zu bekommen) ‚Türkische Süßquitte’ (eher apfel- bis zitronenförmig): Ende September bis Anfang Oktober (frisch verzehrbar)

Krankheiten

Feuerbrand ist eine bakterielle Infektion, die unbehandelt zum Absterben des Gehölzes führt. Zu erkennen ist sie daran, dass sich Triebe schwarz färben und die Spitzen sich wie ein Hirtenstab herumbiegen. „Schreitet die Krankheit weiter fort, tritt an den Trieben eine bernsteinfarbenen Flüssigkeit – sogenannter Bakterienschleim – aus“, erklärt der Obstbauexperte. Und dass Feuerbrand für den Menschen nicht gefährlich sei.

„Aber ist die Quitte krank, kann sie andere Kernobstgehölze in der Umgebung infizieren.“ Ein Spritzmittel gebe es für den Haus- und Kleingarten nicht. „Ein Rückschnitt bis weit ins gesunde Holz kann helfen, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden. Im Zweifel sollte man den Baum lieber roden“, sagt Christian Kröling. Mittlerweile gebe es aber auch Quittensorten, die nicht so anfällig gegenüber Feuerbrand seien.

Quitten kann zudem der Pilz Diplocarpon mespili zu schaffen machen. Blätter und später auch die Früchte bekommen – besonders in regenreichen Jahren – braune Flecken. „Wer damit Probleme hat, der sollte akribisch alle Blätter auflesen und entsorgen, denn der Pilz überwintert in abgestorbenen Quittenblättern auf dem Boden und an befallenen Früchten“, empfiehlt Christian Kröling.

Gegen die Fleischbräune ist kein Kraut gewachsen

„Die Fleischbräune ist bei Quitten sortenbedingt. Man kann wenig dagegen tun“, sagt der Pillnitzer Obstbauexperte. Das braun werdende Fruchtfleisch entstehe – ähnlich wie Stippe bei den Äpfeln – durch eine schlechte Kalziumverteilung. „Die Früchte der Quitten wachsen sehr schnell, da kann es zu einem Ungleichgewicht an Nährstoffen kommen. Wenn die Früchte zu lange am Baum hängen, steigert sich das.“ Nicht so stark anfällig gegen Fleischbräune sei zum Beispiel die Champion-Quitte, auch als Meisterquitte bekannt, so Kröling.

Oftmals würden Quitten die Rinde abwerfen. Das sei aber kein Grund zur Beunruhigung. „Es ist ein natürlicher Prozess und kein Krankheitssymptom oder Nährstoffmangel.“

