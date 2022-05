Dresden

„Ich habe noch nicht fertig“ – unter dem Motto hat Dirk Hilbert (FDP) gut fünf Wochen vor der Oberbürgermeisterwahl in Dresden am 12. Juni sein Wahlprogramm vorgestellt. Als wichtigstes Thema markierte der überparteiliche Amtsinhaber, der erst um seine Kandidatur bangen musste, die Wirtschaft.

Oberstes Credo: Dresden bleibt schuldenfrei

Als zentrale Vorhaben nannte er den Zugewinn von Fachkräften aus dem In- und Ausland, die enge Kooperation mit den Nachbargemeinden zur Weiterentwicklung von Flächen sowie das Schaffen von neuen Gründerzentren. Oberstes Credo bei allen Vorhaben sei, dass Dresden schuldenfrei bleibe, sagte Hilbert bei der Programmvorstellung im Kraftwerk Mitte. Fachkräfte wolle er durch eine professionellere Image- und Marketingkampagne nach Dresden locken.

Digitalisierung, unabhängige Energieversorgung, Klimaneutralität

Als weiteres Anliegen nannte der Amtsinhaber die Digitalisierung der Stadtverwaltung, wodurch bürokratische Prozesse künftig schneller und einfacher ablaufen sollen. In Sachen Klimaschutz setzt Hilberts Wahlprogramm zwei Schwerpunkte. So wolle sich der Politiker in einer zweiten Amtszeit dafür einsetzen, „En­er­gie­part­ner­schaf­ten mit an­de­ren Säch­si­schen Re­gio­nen ein­zu­ge­hen“, um Dresden langfristig unabhängiger von Energieimporten zu machen. Zudem soll Dresden „deutlich vor 2050“ klimaneutral sein, bis 2030 soll es klimaneutrale Stadtteile geben. Hierfür sieht das Wahlprogramm unter anderem den Ausbau von Radwegen und Elektromobilität vor sowie die Unterstützung von Hausbesitzern, wenn sie energetisch sanieren.

10 000 neue Wohneinheiten bis 2036

Eine weitere Säule im Wahlprogramm bildet das Thema Wohnen. Konkret plant Hilbert, bis 2036 mindestens 10 000 Wohneinheiten zu bauen oder zu erwerben, die vor allem Dresdnern mit niedrigeren Einkommen und Familien zugute kommen sollen. Zudem will der Amtsinhaber die „Schere in der Stadtentwicklung“ wieder zusammenführen. Hierfür will Hilbert die soziale Durchmischung und Investitionen in besonders belasteten Stadtteilen fördern. Familien mit Eigenheimwunsch verspricht das Wahlprogramm mehr ausgewiesene Standorte für Einfamilienhäuser.

Beim Thema Bildung hat sich Hilbert für eine mögliche zweite Amtszeit die Sanierung der Oberschulen sowie die Etablierung neuer Gemeinschaftsschulen auf die Fahne geschrieben. Auf die Frage, mit welchem Geld er seine Vorhaben finanzieren will, antwortete Hilbert lapidar: „Das Geld müssen wir uns erwirtschaften.“

Von Laura Catoni