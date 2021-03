Oberbürgermeister in Dresden: „Für Querdenken ist mir meine Zeit zu schade“

Dresden

Die Querdenken-Bewegung hat für Sonnabend, 13. März, eine Kundgebung von 13 bis 20 Uhr auf dem Königsufer angemeldet. Wie bereitet sich die Landeshauptstadt Dresden darauf vor? „Mangels Kenntnis der neuen Corona-Schutz-Verordnung des Freistaats können Fragen der Durchführbarkeit, Modalitäten sowie etwaige versammlungsbehördliche Beschränkungen und infektionsschutzrechtliche Auflagen in Bezug auf die Versammlung am 13. März 2021 derzeit nicht beantwortet werden“, heißt es aus dem Rathaus.

Kooperationsgespräch am Montag

Im Entwurf der Verordnung sind Kundgebungen auf maximal 1000 Teilnehmer beschränkt. Die aktuelle Fassung hat der Freistaat noch nicht veröffentlicht, so dass die Versammlungsbehörde noch keine Gespräche mit den Anmeldern geführt hat. „Sobald diesbezüglich Klarheit besteht, ist ein Kooperationsgespräch mit dem Versammlungsmelder geplant“, erklärte die Stadtverwaltung. Dieses soll wahrscheinlich am Montag stattfinden.

Die Versammlungsbehörde werde aufmerksam beobachten, was am Sonnabend in Leipzig passiert. Dort hat Querdenken zu einem Autokorso und einer Kundgebung aufgerufen. Der Verlauf der Veranstaltung wird in Dresden genau registriert. Die „Querdenker“ wollen von Dresden aus mit einem Autokorso nach Leipzig starten, es kann in den Mittagsstunden zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Kundgebung am 12. Dezember verboten

Am 12. Dezember 2020 wollte die Querdenken-Bewegung auf der Cockerwiese eine Kundgebung abhalten, die jedoch von der Stadt untersagt wurde. Gerichte bestätigten das Verbot. Ein großes Polizeiaufgebot setzte das Verbot durch.

Hilbert: „Ich erkenne keinen Diskurs“

Oberbürgermeister Dirk Hilbert erklärte auf Anfrage: „Grundsätzlich bin ich immer gesprächsbereit und an jeder konstruktiven Diskussion interessiert, die uns – auch bei unterschiedlichen Auffassungen – in unserer Stadt vorwärts bringt. Das allerdings setzt auf allen Seiten ein Mindestmaß an Anerkennung von Fakten voraus. Es ist legitim, Maßnahmen zu kritisieren und zu hinterfragen, deshalb spreche ich ja auch intensiv zum Beispiel mit der Gastronomie, den Touristikern oder dem Handwerk. Aber bei Querdenkern erkenne ich keinen Diskurs, sondern nur den Versuch, andere zu „bekehren“ und wenn das nicht klappt, zu verunglimpfen. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Wir haben hier eine Stadt unter Pandemiebedingungen zu managen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig