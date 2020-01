In Dresden wurde von den 2019 erstmalig bereitgestellten Stadtbezirksbudgets – in Summe über 5,2 Millionen Euro – nur reichlich die Hälfte abgerufen. André Barth, Amtsleiter in der Altstadt und in der Neustadt, hat die fast 1,1 Millionen Euro für seine beiden Bezirke komplett ausgegeben. Wie und wofür, erklärt er im DNN-Interview.