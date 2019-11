Dresden

Der 585. Striezelmarkt hat am Mittwoch um 16 Uhr seine Pforten geöffnet. Bis Heilig Abend verbreitet er zwischen den 230 Marktständen und Fahrgeschäften weihnachtlichen Glanz.

Nach dem ökumenischen Gottesdienst in der Kreuzkirche um 15 Uhr eröffnete Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) den Markt auf der Dresdner Geschichtenbühne feierlich: Dafür schob er die große Pyramide symbolisch an – und schnitt zudem den Dresdner Christstollen an.

Der Striezelmarkt wartet mit 187 Programmpunkten auf. Neu in diesem Jahr ist die Route des Festumzugs zum Stollenfest.

Die diesjährige Striezelmarktfichte ist übrigens 22 Meter hoch und stammt aus dem Sachsenforst. Sie steht bereits seit dem 2. November.

Von DNN