Dresden

Wenige Tage vor dem 75. Jahrestag der Bombenangriffe auf Dresden registriert die Polizei Farbanschläge auf Gedenkstätten. Nachdem am Mittwoch das Relief auf dem Altmarkt mit schwarzer Farbe beschmiert worden war, erwischte es in der Nacht zum Freitag den Obelisken in Nickern. Der Gedenkstein wurde von allen Seiten mit rosa Farbe beschmiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die AfD-Stadtratsfraktion hat bereits Schuldige ausgemacht: „Die Täter, höchstwahrscheinlich aus dem linksextremen Antifa-Milieu, haben Anstand und Moral völlig verloren“, erklärte Sprecher Heiko Müller, „die Angriffe treten das Gedenken an die Opfer des Krieges mit Füßen.“

Von tbh