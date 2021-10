Einkaufssonntag – jährlich wird in Dresden darum gezerrt. Im Zusammenhang mit Weihnachten gibt es sie laut Beschluss des OVG nur in der Innenstadt. Aber wo kommen wir hin, wenn Richter Zonen in einer Stadt schaffen, in denen die Einzelhändler Geld verdienen dürfen und Zonen, in denen das verboten ist?