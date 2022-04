Dresden

Die Reaktionen auf die Zulassung von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) zur OB-Wahl in Dresden kamen prompt: Bei den politischen Gegnern mischt sich in die Würdigung für die Landesdirektion vor allem Kritik am Amtsinhaber.

Die Landesdirektion Sachsen hatte zuvor ihre Entscheidung über sieben Beschwerden gegen die Zulassung von Hilbert als Kandidat für die OB-Wahl am 12. Juni vorgelegt. Alle Einsprüche wurden abgewiesen. Es habe zwar Formfehler im Unterstützerverein von Hilbert gegeben. „Allerdings können die genannten Fehler nicht die Unzulässigkeit des Wahlvorschlags des Vereins Unabhängige Bürger für Dresden e.V. begründen“, hieß es in der Entscheidung der Landesdirektion, die Präsidentin Regina Kraushaar in Dresden vorstellte.

SPD: Fehler sind Zeichen für Amtsführung

Die SPD-Co-Vorsitzende von Dresden, Julia Natascha Hartl, würdigte, dass die Landesdirektion eine „zügige Entscheidung“ getroffen und damit „für Klarheit gesorgt“ habe. „Doch auch wenn es jetzt eine Entscheidung gibt, ist der Verlauf dieser Affäre zutiefst ärgerlich.“ Der Amtsinhaber und sein Wahlverein hätten „allein die Verantwortung“. Statt über Inhalte wurde und werde weiterhin darüber diskutiert, ob Hilberts Wahlbeteiligung rechtens ist oder nicht.

Hartl: „Dass Hilbert daran scheitert, die überschaubaren Regeln für die Wahl über die Bühne zu bekommen, ist sinnbildlich für seine Amtsführung in den letzten Jahren.“ Zukunftsfragen würden wenig konzentriert und auch leider zunehmend arrogant angegangen.

Hilbert: Freue mich über Entscheidung

„Im Sinne aller Dresdner Wählerinnen und Wähler gibt es jetzt Klarheit“, freute sich Oberbürgermeister Dirk Hilbert laut einer Erklärung seines Unterstützer-Vereins. „Das ist gut für die Demokratie und gut für Dresden“, wurde Hilbert zitiert. „Natürlich bedauern wir den begangenen Formfehler.“ Er habe jedoch, wie die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt habe, „keine tatsächliche Auswirkung auf den fristgerecht eingereichten Wahlvorschlag“, hieß es.

Linke: Zweifel an Bestand vor Gericht

Die Vorsitzenden der Dresdner Linken, Jacqueline Muth und Jens Matthis, erklärten zur Wahlzulassung von Hilbert: „Wir nehmen die Entscheidung der Landesdirektion mit großem Befremden zur Kenntnis.“ Unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten sei es „schwer erträglich, dass nicht für alle Beteiligten die gleichen Regeln des Kommunalwahlgesetzes gelten sollen“.

Die Parteichefs bezweifelten, „dass diese Entscheidung bei einer nachträglichen Wahlanfechtung auch vor den Gerichten Bestand hätte“. Sie seien aber optimistisch, dass sich durch die Abwahl Dirk Hilberts und die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters die Frage der Anfechtung nach der Wahl gar nicht stelle.

Von Ingolf Pleil