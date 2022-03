OB-Kandidatin Jähnigen will Dresden energieunabhängig machen

Dresden

Eine stadtweite Offensive zur Installation von Solaranlagen und Wärmepumpen – das ist eine der elf Maßnahmen, die Eva Jähnigen vorschlägt, um Dresden schnellstmöglich energieunabhängig zu machen. Die Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen veröffentlichte das Sofortmaßnahmenprogramm in einer Pressemitteilung.

„Eine Solaranlage auf dem Dach steht für eine unabhängige Energieversorgung und muss auf den Häusern in Dresden so selbstverständlich werden wie der Briefkasten an der Tür“, erklärte Jähnigen ihre Forderung.

Je früher, desto besser

Die Notwendigkeit zu handeln begründet die OB-Kandidatin mit dem Krieg in der Ukraine und den Folgen für Energieversorgung und -preise: „Je früher wir in Dresden aus der derzeit noch hauptsächlich gasbasierten Strom- und Wärmeversorgung aussteigen, desto schneller machen wir unsere Stadt unabhängig von Despoten wie Putin.“ Nur mit einem schnellen Umstieg auf erneuerbare Energien könne man die Versorgungssicherheit am Wirtschaftsstandort Dresden erhalten und die Stadt langfristig von den steigenden Preisen für fossile Energien abkoppeln, so Jähnigen.

Weitere Punkte im Programm sind unter anderem eine Ausbildungsinitiative für künftige Handwerker, um die Installationskapazitäten zu erhöhen, die Erarbeitung und Umsetzung eines Plans zur Dekarbonisierung des Dresdner Fernwärmenetzes sowie soziale Maßnahmen, um steigende Energiekosten für einkommensschwache Haushalte abzufedern.

Abschließend erklärte Jähnigen: „Nur wenn wir jetzt konsequent Klimaschutz voranbringen und die erneuerbaren Energien ausbauen, können wir Dresden als Lebens- und Wirtschaftsstandort eine Perspektive bieten und langfristig von stabilen Energiepreisen profitieren.“

Von bw