Um am Friedensgespräch „Integration in der Stadt. Wie kann sie gelingen?“ teilzunehmen, reist Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) nach Osnabrück. Dort wird er gemeinsam mit dem Rechtswissenschaftler Thomas Groß sowie mit Markus Lewe, dem Oberbürgermeister von Münster, am Dienstag darüber diskutieren, wie Integration in einer Großstadt funktionieren kann.

„Wir haben in Dresden sehr viele verschiedene Wege beschritten, damit Integration gelingen kann. Manches davon war erfolgreich, anderes wiederum nicht. Die Veranstaltung bei den Osnabrücker Friedensgesprächen sind eine gute Gelegenheit, über die unterschiedlichen Erfahrungen und Konzepte der Städte ins Gespräch zu kommen“, sagt OB Hilbert. Die Friedensgespräche in Osnabrück gibt es seit 1986.

Von DNN