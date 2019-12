Das Leben als Pilgerreise eine Anhäufung von Geschichten, in dem sich die Gedanken häufen wie die Dinge in einem Kuriositätenkabinett, eine Wanderschaft durch die Existenz, ein „Peregrinandum“. So überschrieb die Dresdner Malerin Natalie Nitouche ein Interieur in ihrer umfangreichen Ausstellung mit 23 Ölbildern im Akademiehotel Dresden.