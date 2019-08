Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden möchte die ehemalige Robotron-Kantine an der Zinzendorfstraße zu einem Leitprojekt der Dresdner Kulturhauptstadtbewerbung 2025 machen. Nachdem bereits erste Nutzungsideen verschiedener Dresdner Akteure bei der Stadt eingingen, beschloss der Stadtrat am 4. Juli, das Gebäude zu kaufen.

Das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung sucht im nächsten Schritt einen externen Dienstleister, der ein geeignetes Nutzungs- und Betreiberkonzept entwickelt. Die Herausforderung während dieser Aufgabe läge vor allem in der „Leitbildentwicklung“ für das Gebäude. Das beinhaltet die Moderation und Strukturierung der Nutzungsideen, die Beteiligung verschiedener Akteure sowie die Umsetzung in Raum- und Funktionsprogramm mit einem Betreiberkonzept. Bewerbungsschluss ist am Sonntag, 18. August.

Mehr Informationen zur Ausschreibung sind im Netz unter www.dresden.de/robotronkantine abrufbar.

Von awo