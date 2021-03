Nun doch: Klares Votum in Dresden für Kurt Krieger und den Kaufpark Nickern

Dresden

Rückenwind für die Pläne von Projektentwickler Kurt Krieger: Der Stadtbezirksbeirat Prohlis hat am Montagabend mit 16 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen für den Neubau des Kaufparks Nickern gestimmt. „Ich bin sehr froh über das klare Votum des Stadtbezirksbeirats“, erklärte CDU-Stadtrat Mario Schmidt. „Das ist ein klares Bekenntnis zu den Plänen.“

Presseinformation umfasst zwei Sätze

Krieger hatte am Montagmittag in unnachahmlicher Weise mitgeteilt, dass er den Kaufpark Nickern gekauft hat. Die Presseinformation „Zum geplanten Umbau des Kaufparks Nickern durch die Krieger Liegenschaften“ umfasst genau zwei Sätze: „Die Entscheidung für oder gegen das Projekt war in den letzten Tagen und Wochen in unserem Unternehmen umstritten. Die Krieger Liegenschaften hat sich an diesem Wochenende entschieden, das Projekt zu realisieren und wurd jetzt tatkräftig – so wie in den Gremien vorgestellt – das Projekt zügig umsetzen.“

Der Projektentwickler will bereits in diesem Jahr mit dem Teilabriss des ersten Gebäudeteils in Nickern beginnen. Der 1996 errichtete Kaufpark soll nach Kriegers Plänen im laufenden Betrieb abgerissen und neu errichtet werden. Bis zu 260 Millionen Euro sollen in das Vorhaben fließen. Die Tankstelle auf dem Gelände des Kaufparks wird allerdings beim Umbau geschlossen und nicht wieder eröffnen, wie Krieger ankündigte. Zum Weihnachtsgeschäft 2024 soll der neue Kaufpark öffnen, ein Jahr später sind den Plänen zufolge alle Umbauarbeiten abgeschlossen.

Zusage für Soziokultur im Kaufpark

Die Grünen im Stadtbezirksbeirat Prohlis haben dem Vorhaben zugestimmt. Zuvor hatte der Krieger-Vertraute Andreas Uhlig eine Fläche von 150 bis 200 Quadratmetern für die Soziokultur im Kaufpark zugesichert. „Ich begrüße die Bereitschaft des Investors, sich in Prohlis sozial zu engagieren. Mit dieser Zusage ist mir die Zustimmung für das baulich ambitionierte Projekt umso leichter gefallen“, erklärte Grünen-Stadtbezirksbeirätin Julia Günther. In Prohlis fehle seit längerer Zeit ein zuverlässig bespielbarer größerer Veranstaltungsraum.

Linke werden Pläne konstruktiv begleiten

Linke-Stadtrat Tilo Wirtz erklärte: „Wir werden das Vorhaben konstruktiv begleiten und begrüßen eine Perspektive für den Kaufpark Nickern. Es wird allerdings keinen Bonus zum Nachteil der Innenstadt geben, um eine riskante unternehmerische Entscheidung zu flankieren. Außerdem werden wir uns den Aspekt des nachhaltigen Bauens genau ansehen.“ Der Kaufpark Nickern ist nach Angaben des Investors nach nur einem Vierteljahrhundert so verschlissen, dass die Bausubstanz wirtschaftlich nicht mehr saniert werden könne. „Dies darf unter dem Aspekt des bewussten Einsatzes von Ressourcen nicht noch einmal passieren.“

Altstadt will Auswirkungen für die Innenstadt wissen

Der Stadtbezirksbeirat Altstadt hat inzwischen Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) damit beauftragt, bis Anfang April die Auswirkungen eines neuen Kaufparks Nickern für den Innenstadthandel darzustellen. Gleichzeitig soll Hilbert erklären, mit welchen Maßnahmen und Konzepten die Innenstadt attraktiv für die Zukunft ausgerichtet werden soll.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau entscheidet auf seiner Sitzung am 31. März über den Bebauungsplan für den neuen Kaufpark Nickern.

Von Thomas Baumann-Hartwig