Dresden

Fast 20 Menschen waren nötig, um das riesige Banner zu halten: Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hat am Dienstagvormittag auf der Nürnberger Straße in Südvorstadt gegen den Ausbau des Verkehrszugs mobil gemacht. Auf der Straße sollen künftig die Bahnen von Löbtau in Richtung Nürnberger Platz rollen, weshalb die Stadt den Bereich neu gestalten will – und dazu eine deutliche Verbreiterung der vielbefahrenen Achse plant.

Um zu demonstrieren, welche Ausmaße der neue Verkehrszug im Vergleich zu heute annimmt, hatten die Dresdner ADFC-Mitglieder ein Banner in der Originalbreite gestaltet, das sie am Dienstagvormittag für einige Minuten quer über den Bereich spannten. „Wir haben nichts gegen die neue Straßenbahntrasse. Das ist ein unheimlich wichtiges Projekt“, erklärt der Dresdner ADFC-Geschäftsführer Edwin Seifert. Die vor gut zehn Jahren angestoßenen und erst vor einigen Wochen von der Stadt vorgelegten Planungen dafür seien allerdings nicht zeitgemäß.

Kritik an Flächenversiegelung

Die Entwürfe benachteiligen ganz klar Radfahrer und Fußgänger, moniert der ADFC. Das Vorhaben in seiner derzeit angedachten Form widerspräche den Zielen der Verkehrswende und den Bemühungen der Klimapolitik. Zuletzt hatte auch der Verkehrsclub Deutschland (VCD) dahingehend harsche Kritik geäußert.

Aktuell nehmen die Fahrstreifen der Nürnberger Straße etwa 13 Meter ein. Mit den Straßenbahngleisen in der Mitte und den direkt daneben nur noch als Radfahrstreifen angeordneten Spuren für den Radverkehr bringen es die Entwürfe auf bis zu 29 Meter Breite zwischen den Bordsteinen beiderseits. Die Autos rücken näher an die Fassaden der Häuser heran, etliche teils ältere Bäume am Rand müssten gefällt werden, gut 8000 Quadratmeter Fläche würden zusätzlich versiegelt, argumentiert der ADFC.

Der ADFC drängt deshalb darauf, Straßenbahn und Autos auf einer gemeinsamen Spur fahren zu lassen. Um die Sicherheit der Radfahrer zu erhöhen, müsse zudem der gesamte Verkehrszug von Löbtau bis zum Nürnberger Platz mit von den Fahrbahnen durch Borde abgetrennten Radwegen mit einer Mindestbreite von 2,50 Meter gestaltet werden – in beide Richtungen. „Wir erwarten, dass die Stadt hier deutlich umplant“, sagt Edwin Seifert.

Der ADFC hatte dazu bereits eine entsprechende Stellungnahme ans Rathaus gerichtet. Zugleich hatte die Fahrradlobby eine Petition gestartet, die eine für den Autoverkehr abgespeckte und für Fußgänger und Radfahrer bedarfsgerechtere Variante fordert. Bis zum Dienstagmittag hatten etwas mehr als 2000 Menschen die Petition unterstützt. Das Gegenzeichen der Petition ist auf der Internetseite der Stadt noch bis zum 13. Juli möglich.

Petition des ADFC zur Nürnberger Straße im Internet: bit.ly/3gfpaYD

Von Sebastian Kositz