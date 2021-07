Dresden

Nach jahrelangen Planungen hatte die Stadt im Frühjahr endlich die Pläne für den Ausbau der Nürnberger Straße und die Sanierung der Nossener Brücke mit der neuen Straßenbahnlinie auf den Tisch gepackt – und dafür reichlich Kritik einstecken müssen. Der ADFC spricht von einem Verkehrsmonster, brachte eine Petition auf den Weg, die mehr als 3000 Dresdner unterschrieben haben. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) reagierte ebenfalls mit massiver Kritik, sieht das Vorhaben als nicht vereinbar mit den Zielen der Mobilitätswende. Beide forderten erhebliche Nachbesserungen. Doch so ohne Weiteres wird sich daran nicht viel machen lassen.

Nachdem Mitte Juli die Zeichnungsfrist der Petition abgelaufen war, hatte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub mit Verweis auf die immense Unterstützung verbal den Ball zu Dresdens Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) gespielt. Der sei nun gefragt „im Rahmen des laufenden Planfeststellungsverfahrens ein paar Weichen für die Nürnberger Straße anders zu stellen“, so die Ansage der Fahrradlobbyisten. Und die Reaktion folgte prompt.

Baubürgermeister reagiert auf Twitter

Über das soziale Netzwerk Twitter stellte Stephan Kühn klar: „Nein, der Baubürgermeister ist nicht gefragt.“ Denn über Petitionen entscheide der Petitionsausschuss beziehungsweise der Stadtrat, so die Erklärung zum formalen Ablauf. Viel entscheidender aber: „Die sich im Planfeststellungsverfahren befindliche Ausbauvariante hatte der Stadtrat damals mit breiter Mehrheit beschlossen. An die Entscheidung bin ich gebunden“, schrieb Stephan Kühn.

Tatsächlich hatte der Stadtrat schon vor Jahren mit übergroßer Mehrheit für den Ausbau gestimmt, damit das politische Okay für diese Variante gegeben, bei der die Straße durch die beiden Gleise in der Mitte deutlich aufgeweitet wird. Die nun losgetretene Debatte kommt schlichtweg viel zu spät. In der Sache könnte der Stadtrat zwar das Fass noch mal aufmachen. „Dann würde sich der Bau der neuen Stadtbahn um mindestens fünf weitere Jahre verschieben. Gerade jetzt muss aber in den ÖPNV als Problemlöser für den Klimaschutz investiert werden“, warnt der Baubürgermeister auf Twitter.

Stadt hofft auf Planfeststellungsbeschluss

Der ADFC und der VCD – die beide das Vorhaben Stadtbahn 2020 generell nicht infrage stellen – sehen bei den aktuellen Plänen, die eine Aufweitung des Bereichs zwischen den Bordsteinen von aktuell 13 auf teils bis zu 29 Meter mit sich bringen, Radfahrer und Fußgänger an den Rand gedrängt. Der ADFC pocht unter anderem auf Hochbord-Radwege, so wie derzeit auch schon, die nach den vorgelegten Entwürfen aber künftig auf gleicher Ebene mit den Autos als Radfahrstreifen mit einer Breite von jeweils 1,85 Meter links und rechts neben der Fahrbahn geführt werden sollen. Der VCD will ebenfalls deutlich breitere Radwege, die – wenn schon nicht durch ein Hochbord – zumindest durch einen Sicherheitsstreifen von den Fahrbahnen deutlich abgetrennt werden sollen.

Der ADFC hatte Anfang Juli mit einem Banner verdeutlicht, wie viel Platz die Nürnberger Straße nach ihrem Ausbau einnehmen wird. Quelle: Archiv/Dietrich Flechtner

Zu diesen und weiteren Forderungen hatte nun auch jüngst im Stadtbezirksbeirat Plauen Holger Kalbe vom Straßen- und Tiefbauamt Stellung genommen. „Ich finde die Umgestaltung aufgrund der Gleissituation nicht so problematisch“, betonte der Fachmann, der dazu auch Visualisierungen vom aktuellen und geplanten Querschnitt anführte. Holger Kalbe hatte auf der Sitzung den Fahrplan für den Ausbau des Verkehrszugs zwischen Löbtau und Südvorstadt vorgestellt. Nach den langen Planungen für das Vorhaben hofft die Stadt, bis Mai 2022 den nötigen Beschluss aus dem laufenden Planfeststellungsverfahren vorliegen zu haben, um Ende 2024 endlich starten zu können.

Keine höher gelegten Radwege

Holger Kalbe verwies darauf, dass sich an den Abmessungen zwischen den Bordsteinen nichts mehr machen lässt, sobald der Planfeststellungsbeschluss einmal da ist. Heißt: Ohne das schon laufende Verfahren jetzt mit viel zeitlichen Aufwand noch mal aufzudröseln, lässt sich weder ein Radweg höher legen noch – wie ebenso gefordert – Platz zugunsten von Straßengrün oder Fußgängern einsparen, indem Straßenbahn und Autos auf einer Spur zusammengeführt werden.

Vom Vorstoß, Radfahrer und Fußgänger auf eine Ebene zu bringen, zeigte sich der Verwaltungsmitarbeiter ohnehin verwundert. Denn bei der Albertbrücke werde die Stadt genau deshalb kritisiert. Immerhin: Was die Breite der Radwege betrifft, so seien „Optimierungen“ im „Dezimeterbereich“ möglich, kündigt Holger Kalbe an. Eine klare Abgrenzung zwischen Fahrbahn und Radstreifen sei mit Blick auf den fehlenden Platz nicht zu machen.

Albertstraße lässt grüßen

Der Planer zeigte allerdings eine Hintertür auf. Für den Fall, dass später nicht so viele Autos auf der Nürnberger Straße fahren, so dass zwei Fahrspuren je Richtung zwingend gerechtfertigt sind, ließen sich Radweg und überflüssige Fahrspur quasi „in einen superbreiten Radweg“ verschmelzen. Soweit zumindest die Theorie. Praktisch bräuchte es dazu den mehrheitlichen politischen Willen. Das Gezerre um die Streichung einer Fahrspur auf der Albertstraße oder um den Zelleschen Weg lässt grüßen.

Dass in den Entwürfen die mögliche Radroute vom Zentrum über die Hohe Straße nach Plauen – die die Nürnberger Straße kreuzt – nicht mit bedacht wurde, ist laut Holger Kalbe nicht problematisch. Die Idee für die Radroute sei deutlich später aufgekommen, habe deshalb keinen Eingang in die Entwürfe gefunden. Die Planungen für den Kreuzungsbereich beider Straßen schließe aber eine spätere Umwandlung der Hohen Straße zur Radroute in diesem Bereich nicht aus.

