Notwendiges Übel: Neubau für das Bischöfliche Ordinariat in Dresden

Heinrich Timmerevers, Bischof des römisch-katholischen Bistums Dresden-Meißen, sieht das Vorhaben nicht euphorisch: „Es ist eine enorme Last, die wir da vor uns haben, eine Herausforderung“, sagte er bei einer digital übertragenen Sitzung. „Das kriegen wir sicher nicht so hin, dass am Ende eine Optik ist, die alle zufriedenstellen wird.“

Und Andreas Kutschke, sein Generalvikar, räumt unumwunden ein: „Ein Ordinariat ist selten ein Sympathieträger. Es wird wohl eher als ein notwendiges Übel gesehen. Idealerweise als ein Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für die Ortskirche sowie eine gut funktionierende Aufsichts- und Verwaltungsbehörde für den Bischof als Leiter und Hirten der Diözese.“

Barrierefreiheit Fehlanzeige

Doch dieses Bischöfliche Ordinariat mit seinen etwa 60 Mitarbeitern in Dresden-Blasewitz braucht ein neues Gebäude. Wie dringend, schildert Veronika Hilbig von der Liegenschaftsverwaltung. 1980 hatte der damalige Bischof Gerhard Schaffran, als er den Sitz des Bistums von Bautzen nach Dresden verlegte, auch das neu errichtete Ordinariatsgebäude am Käthe-Kollwitz-Ufer, Ecke Lothringer Weg geweiht. Baulich verändert worden sei es seither nicht, sagt Veronika Hilbig.

Das Gebäude des Bischöflichen Ordinariats, Käthe-Kollwitz-Ufer 84 / Ecke Lothringer Weg. Quelle: Dietrich Flechtner

Barrierefreiheit, heute Standard, kannte man damals noch nicht. Die Treppe zum Haupteingang kämen Gehbehinderte nur mit Mühe hinauf; Rollstuhlfahrer müsste man tragen. Einen Fahrstuhl besitzt das fünfstöckige Gebäude nicht. Ob Geschirr und Getränke aus dem Untergeschoss oder Aktenstapel - „alles muss mit Hand getragen werden“.

Aus den Bürofenstern im Untergeschoss schaut man auf einen mit Sträuchern bepflanzten Wall, Licht dringt nur spärlich hinein. Dafür knallt die Sonne weiter oben gegen nicht isolierte Fenster. „Im Sommer haben wir manchmal 38 Grad im Büro, Durchzug ist nicht möglich“, schildert Veronika Hilbig. Die Registratur im Untergeschoss kann keine Akten mehr fassen.

Aus undichten Absperrventilen tropft es; von der Dachterrasse sickert das Wasser in die Wände. Jahr für Jahr müssten im Schnitt 50.000 Euro für Reparaturen ausgegeben werden. Für einige Mitarbeiter mussten Büros außerhalb angemietet werden. Das Gebäude zu vergrößern oder ein Stockwerk drauf zu setzen, lasse die Bauordnung nicht zu.

Ähnlich marode ist das Propst-Beyer-Haus, errichtet Anfang der 1980er an der Schweriner Straße in der Dresdner Altstadt, wie Hausmeister Jens Ritschel erläutert. Ungedämmte Wände, undichte Dachrinne, das Treppenhaus gerade eins zwanzig breit. Der zweite Fluchtweg für den Brandfall führt oben durch ein Fenster auf eine Leiter draußen.

Das Propst-Beyer-Haus an der Schweriner Straße / Ecke Ermischstraße. Es soll abgerissen und hier ein neues Gebäude errichtet werden. Quelle: Dietrich Flechtner

Regelmäßig ein- bis zwei Mal im Jahr platzten die Rohre. Der Keller sei feucht. Auch hier, so Ritschel: „dringender Sanierungsbedarf.“ Von Frühjahr bis Herbst 2020 sind die letzten Mieter ausgezogen, darunter die Dresdner Caritas und die katholische LIGA Bank.

Drei mögliche Lösungen hat die Bauabteilung des Bistums durchgerechnet. Die erste: Das Bistum mietet ein Gebäude an. Bei der Rechnung Mietkosten minus eingespartes Geld kommt Abteilungsleiter Kay Gräbert für diesen Fall auf eine jährliche Belastung von 195.000 Euro.

Variante zwei: Neubau irgendwo am Stadtrand auf der Grünen Wiese. Aus Grundstücken, die in Frage kämen, haben sie mittlere Baukosten von reichlich 28 Millionen errechnet. Die wegfallenden Kosten abgezogen, kommen sie hier auf eine Belastung von 186.000 Euro pro Jahr.

Variante drei: das Propst-Beyer-Haus für rund 600.000 Euro abreißen und dort ein neues Gebäude für das Ordinariat und weitere Mieter bauen. Die jährliche Belastung wäre hier mit 118.000 Euro jedenfalls am geringsten, wie Kay Gräbert vorrechnet.

Deshalb haben sie vier Architekturbüros beauftragt. Sieger sind die beiden Dresdner Architekten Carsten Otto und Christian Müller (O + M Architekten). Mehr als zwei Millionen sind hineingeflossen. „Man muss so viel für Planung ausgeben, um zu wissen, was das Ganze kostet“, sagt Kay Gräbert. Die Architekten schlagen ein fünfstöckiges Gebäude vor, was abknickt in die Ermischstraße, dezent modern, drin eine Kapelle; 70 Prozent für das Ordinariat, 30 Prozent Büros für andere, ganz oben vier Wohnungen. Geschätzte Bausumme: über 41 Millionen. Das klingt üppig, wie Diözesanökonom Kyrill von Twickel einräumt. Auf der anderen Seite erwartet er beträchtliche Mieteinnahmen.

Haushalt des Bistums unter Druck

Inzwischen aber ist der Haushalt des Bistums unter Druck geraten. Die deutschen Bistümer haben ihren „Strukturbeitrag“ für die Diözesen im Osten, eine der bedeutendsten Einnahmequellen neben der Kirchensteuer, bereits bis 2020 um 30 Prozent gesenkt. Bis 2025 soll es noch weniger geben. „Die konjunkturelle Abschwächung im Rahmen der Coronakrise wirkt hier jedoch wie ein Brandbeschleuniger, so dass das Bistum Dresden-Meißen nach den aktuellen Hochrechnungen schon ab dem Jahr 2020 mit einem defizitären Haushalt rechnen muss“, konstatiert Finanzabteilungsleiter Jan Zähringer im jüngsten Jahresbericht.

Und die Gemeinden stöhnen derzeit unter ihrer Zusammenlegung zu Großpfarreien. Die Zwickauer von Dekan Markus Böhme etwa ist fast drei Mal so groß wie die Stadt Dresden. „Wir müssen über 6000 Quadratmeter Immobilienfläche reduzieren nach Maßgabe des Bistums – zwei Drittel unserer Fläche“, berichtet er. Sein Humor klingt bitter: „Wir könnten eigentlich das ganze Ordinariat in unserer Pfarrei unterbringen – herzliche Einladung.“ Jetzt höre er oft: „Dort wird wieder gebaut und bei uns sparen sie.“ Den Ordinariats-Neubau in den Pfarreien verständlich zu machen, hält er für ein beträchtliches emotionales Problem. „Wie können wir so etwas realisieren, ohne dass wir Leute verlieren?“

Heute tagt der Vermögensverwaltungsrat der Diözese. Trotz aller Erregung appelliert Kyrill von Twickel, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Erforderlich seien nicht gut gemeinte Entscheidungen, sondern „gut gekonnte“.

Letztlich, gibt Bischof Heinrich Timmerevers zu bedenken, gehe es um bessere Arbeitsplätze für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren Dienst täten für andere.

