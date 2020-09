Dresden

„Ich finde keine Worte für diesen Schmerz.“ Das sind die Worte der jungen Mutter Juliane, wenn sie an den Tag der Geburt ihrer Tochter Holly denkt. Alles beginnt mit ei­nem regulären Termin beim Frauenarzt in Julianes Heimatort Hoyerswerda. Aufgrund einer Bindegewebserkrankung steht die 27-Jährige während der Schwangerschaft unter besonderer Beobachtung, auch wenn sie vorher keine Beschwerden hatte. An diesem Tag stellt der Arzt auffällige Herztöne bei ihrer ungeborener Tochter fest, außerdem Wehen. Und dann ist auf einmal nichts mehr normal.

Vernichtungsschmerz löst Todesangst aus

Plötzlich durchfährt Juliane ein unbeschreiblicher Schmerz, wie sie selbst erzählt. Ihr aktuell behandelnder Arzt Professor Christian Reeps, Leiter der Gefäßchirurgie am Uniklinikum, gibt ihm einen Namen: Vernichtungsschmerz. Genauer definiert sind darunter akut auftretende, stärkste Schmerzen zu verstehen, die bei den Betroffenen massive Todesangst auslösen können. Juliane fühlt ihn zuerst in der Brust, dann überall.

Prof. Dr. med. Christian Reeps Quelle: Anja Schneider

Dann geht alles ganz schnell: „Ich erinnere mich noch, wie mir zwei Zugänge gelegt wurden und mein Frauenarzt den Notarzt rief. Dann verschwimmt alles“, berichtet die junge Mutter. Sie wird umgehend ins Dresdner Herzzentrum gebracht. Dort wartet ein 20-köpfiges Team im OP-Saal auf die 27-Jährige. Diagnose: Eine Dissektion an der Aorta. Bedeutet: Die innere Schicht der Hauptschlagader hat sich abgelöst und behindert den Blutfluss zu vielen lebenswichtigen Organen. Als Juliane im OP-Saal ankommt, ist die rechte Niere schon stark geschädigt, erinnert sich Professor Utz Kappert, Operateur und leitender Oberarzt der Herzchirurgie am Dresdner Herzzentrum und ergänzt: „Bei einer Dissektion kann es zu einem Herzinfarkt kommen oder die Wand der Aorta könnte platzen. Wir mussten schnellstens handeln.“

Gefährlichste und komplexeste Diagnose im Bereich der Herzchirurgie

Die Diagnose sei eine der gefährlichsten und komplexesten im Bereich der Herzchirurgie. Doch bei Juliane gab es noch einen entscheidenden weiteren Risikofaktor: die ungeborene Tochter Holly. Innerhalb von wenigen Minuten wurde sie vor der OP an der Hauptschlagader vom Team der Geburtshilfe des Dresdner Uniklinikums per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt – vier Wochen zu früh und auf dem OP-Tisch des Herzzentrums. „Das hat es seit der Gründung des Herzzentrums 1995 bei diesem Krankheitsbild vielleicht erst einmal gegeben“, sagt Kappert.

Oberarzt Prof. Dr. Lutz Kappert. Quelle: Anja Schneider

Es folgt eine dreistündige lebensrettende OP für Juliane. Zwischenzeitlich sieht es nicht gut aus. „In solchen Fällen sprechen wir von zwei Prozent Sterberate pro Stunde, wenn wir nicht eingreifen“, ordnet Professor Kappert die Notsituation ein. Die Ärzte operieren erfolgreich, die 27-Jährige wacht wieder auf. Doch bis sie ihr Baby sehen kann, vergehen noch fast zehn Tage. „Die Ärzte waren alle so bemüht, dass wir uns sehen können, doch es musste immer wieder verschoben werden“, erinnert sich die Hoyerswerdaerin. Denn auch für die linke Niere und die Eingeweidearterien sieht es zwischendurch nicht gut aus und es muss erneut operiert werden. Dann ist es endlich soweit und Juliane beschreibt die erste Begegnung mit ih­rer Tochter rückblickend trotz vieler Schmerzmittel als „wunderschön“.

Juliane und Holly bald vereint

Während der ganzen Zeit weicht Mutter Sigrun nicht von der Seite ihrer Tochter. Sie ist es auch, die sich um Tochter Holly kümmert und mit ihrer wenige Wochen alten Enkelin in eine Elternwohnung der Dresdner Kinderhilfe zieht, bis es Juliane besser geht. Doch am wohlsten fühlt sich Holly bei der eigenen Mama: „Wenn wir sie besuchen und ich Holly neben Juliane lege, wird sie sofort tiefenentspannt. Da kann ich mich noch so bemühen“, lacht die Oma.

Bald schon soll die gemeinsame Zeit von Mutter Juliane und Tochter Holly beginnen. Bis ein Rehaplatz für die beiden gefunden ist, muss Juliane allerdings noch im Uniklinikum bleiben. Und auch danach wird sie engmaschig beobachtet, nach sechs Wochen werden die nächsten Kontrolluntersuchungen anstehen. Professor Utz Kappert ist aber jetzt schon zufrieden: „Es ist ein Hochgenuss, die beiden hier so sitzen zu sehen“, sagt er stolz. Vier Wochen sind inzwischen vergangen, eine lange Narbe auf der Brust erinnert Juliane noch an das traumatische Ereignis. Und je mehr diese verblasst, desto intensiver können sie endlich ihr Familienglück genießen.

Von Lisa-Marie Leuteritz