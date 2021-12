Notdurft nur 2G? Wie es ist, wenn man im Großen Garten mal muss

Dresden

Der Große Garten ist rund 147 Hektar groß. Viel Fläche, um zu joggen oder einfach nur spazieren zu gehen. Doch was ist, wenn man mal muss?

Toilette am Palaisteich geschlossen

„Am vergangenen Wochenende mussten wir bei einem Spaziergang mit Erschrecken feststellen, dass die öffentlichen Toiletten am Palaisteich aus bautechnischen Gründen bis auf Weiteres geschlossen sind“, schreibt DNN-Leserin Ingeborg G. „Die WCs am Torhaus und am Bahnhof der Parkeisenbahn sind übrigens ebenfalls geschlossen. Es bleiben also nur die Büsche­ ...“ Sie findet es „dringend nötig, einen Ersatz für die geschlossene Toilettenanlage zu schaffen“.

Die Toilettenanlage neben dem Jugendökohaus am Palaisteich bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Quelle: Catrin Steinbach

Tatsächlich kann man als Besucher des Großen Gartens ganz schön in Bedrängnis kommen, wenn die Blase drückt. Bislang konnte jeder am Palaisteich in einem Nebengebäude des Jugendökohauses kostenlos auf die Toilette gehen. Damit ist erst mal Schluss. An den beiden Toilettentüren informiert jeweils ein Schild, dass die Toilettenanlage aus bautechnischen Gründen ab dem 22. November geschlossen bleibt.

Interim geplant, aber noch keine genauen Informationen

Der bauliche und vor allem hygienische Zustand dieser Toilette sei nicht mehr zumutbar, gibt Uli Kretzschmar, der Sprecher des Schlösserlandes Sachsen, gegenüber DNN Auskunft. Der für Baumaßnahmen an landeseigenen Immobilien zuständige Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) werde deshalb „diese Anlage entsprechend vorrichten“, so Kretzschmar weiter. „Der Beginn der Baumaßnahme ist uns vom SIB mit Januar 2022 signalisiert worden. Für die Zeit der Baustelle – etwa bis Mai/Juni 2022 soll ein Interim aufgestellt werden, allerdings kann ich dazu noch keine genauen Informationen geben.“

Der Schlösserlandsprecher bestätigt, dass es im Großen Garten nur diese eine öffentliche Toilette gebe, die die Staatlichen Schlösser und Gärten „gemeinsam (anteilig) mit den umliegenden Nutzern (beispielsweise Sommercafé und Parktheater) finanzieren beziehungsweise betreiben“. Es würden erhebliche finanzielle Mittel investiert, um eine den Hygienestandards gerechte WC-Anlage herzustellen.

Kostenfreie öffentliche Toiletten Mangelware

„Der Betrieb einer solchen Anlage ist ebenfalls sehr aufwendig“, so Uli Kretzschmar weiter. „Kostenfreie öffentliche Toiletten sind keine Selbstverständlichkeit. Wir bemühen uns dennoch, über unseren ei­gentlichen Auftrag hinaus, unseren Gästen eine angemessene Möglichkeit zur Toilettennutzung bereitstellen zu können.“

Auch die WCs am Bahnhof der Parkeisenbahn, die jetzt in der Winterpause ist, sind geschlossen. „Im Notfall erreichen Sie uns täglich von 6:00–20:00 Uhr unter 01743047114. Betreiber: Stadtreinigung Dresden“ steht auf jeder Tür unter den Toilettenpiktogrammen. Das entlockt schon ein Schmunzeln. Der persönliche Notfall ist da ja wahrscheinlich nicht gemeint ...

„Im Notfall erreichen Sie uns täglich von 6:00-20:00 Uhr unter 01743047114. Betreiber: Stadtreinigung Dresden". Dieser Aufkleber ist auf den verschlossenen Türen der Toiletten am Bahnhof der Parkeisenbahn im Großen Garten angebracht. Quelle: Catrin Steinbach

Kostenloser Toilettengang mit 2G-Nachweis

Bleiben im Großen Garten noch die Gaststätten und Biergärten, um sich dort vielleicht Erleichterung zu verschaffen. Das Carolaschlösschen ist geöffnet, die Toilette auch. Rein kommt man aber nur mit 2G – also geimpft oder genesen. Die Mitarbeiter kontrollieren den Impfnachweis, lassen sich auch den Ausweis zeigen. Auf Toilette darf man aber kostenlos, auch wenn man nichts verspeist. Das ist kulant.

Das Rackwitz an der Stübelallee hat geöffnet und bietet auch Toiletten. Aber die „sind nur für unsere Gäste – also 2G. Schlüssel an der Bar“ wird auf einer Tafel unmissverständlich klar gemacht.

Die „Wachstube“ an der Lennéstraße ist bei unserem Besuch „vorübergehend geschlossen“, wie ein Schild an der Tür aufklärt. Also nix mit einem Toilettengang. Sonst zahlt man als Nichtgast 50 Cent.

Die Wachstube im Großen Garten ist vorübergehend geschlossen. Wer hier mal austreten will, hat Pech. Ein Schild im Innenraum weist darauf hin, dass die Toilettenbenutzung 50 Cent kostet. Quelle: Catrin Steinbach

„Torhaus“ der einzige Rettungsanker

Gegenüber im Torhaus der Lichtblick des Tages. Für 50 Cent darf hier auch jeder Nicht-2G-Mensch mal schnell auf Toilette, wenn er ei­ne Maske aufsetzt. Kommt man au­ßerhalb der Öffnungszeit, hat man Pech.

