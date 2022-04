Nossen/Dresden

Fans dampfender Nostalgie-Eisenbahnen bekommen in der nächsten Zeit einige Mitfahrgelegenheiten in der Region. Los geht es am Karfreitag, dem 15. April. Dann geben die Eisenbahner der IG Dampflok Nossen nach zweijähriger Corona-Pause wieder Volldampf (DNN berichteten.).

Die Nossener fahren zunächst nach Meißen und durch Cossebaude auf der linken Elbseite nach Dresden-Neustadt, wie Andreas Rost vom Verein mitteilte. Vor dort geht es auf der rechten Elbseite durch Radebeul und Meißen nach Miltitz-Roitschen. Dort werde ein gemeinsames Ostereiersuchen für die kleinen Fahrgäste organisiert, so Rost. Gezogen werde der Zug von der Dampflok 50 3610. Diese gehört der Firma WFL Wedler Franz Logistik und ist im Nossener Lokschuppen stationiert.

Ostern kann kommen

Rost sagte, die Kostendeckung der Osterfahrt sei erreicht. Es könnten bei Bedarf weitere historische Waggons der früheren Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Bundesbahn angekuppelt werden. Die Fahrt richte sich explizit an die ganze Familie, eingefleischte Eisenbahnfans seien natürlich auch willkommen. Laut Verein könnten Ausflügler auch für kurze Einzelstrecken von Nossen nach Meißen oder Dresden-Neustadt beziehungsweise in entgegengesetzter Richtung zusteigen. Buchungen sind übers Internet möglich.

Der Verein Traditionsbahn Radebeul will am Osterwochenende an drei Tagen vom 16. bis 18. April zweimal täglich einen „Osterhasenexpress“ von Radebeul Ost nach Bärnsdorf zur Ostereierwiese anbieten. Der Osterhase und das Maskottchen Lößnitzdackel begleiten die Fahrgäste und zeigen den Kindern, wo Ostereier zu finden sind.

Zum Einsatz kommen voraussichtlich die beiden grünen Loks des Typs IV K (Vier K) Nr. 132 und Nr. 176 der ehemaligen Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen vor einem gemischten Zug mit Wagen aus verschiedenen Epochen sächsischer Schmalspurbahn-Geschichte. Vom 15. bis 24. April sind auf der Weißeritztalbahn nach Angaben des dortigen Traditionsbahnvereins Sonderzüge zwischen Freital-Hainsberg und Kurort Kipsdorf unterwegs, am 18. April geht „Maxi Möhre“ mit den Kids auf Ostereiersuche.

Auf große Tour ins Böhmische starten die drei Vereine Eisenbahnmuseum Dresden, Flügelradtouristik und der Lausitzer Dampflokclub am 30. April. Der Sonderzug „Ludvik“ fährt nach Česká Lípa (Böhmisch Leipa). Ein Zustieg sei in Dresden-Neustadt möglich, so Mitorganisator Daniel Reitmann. Über Bischofswerda, die Lausitzer Berge und Rumburk rollt der historische Reichsbahn-Zug mit Speisewagen, gezogen von der Dampflok 50 3648. Reisende können die Landschaft am Fenster vorbeiziehen oder sich den Dampf der Lok um die Nase wehen lassen. Die Fenster der Reichsbahn-Waggons lassen sich öffnen.

Mehrere Ausflüge sind beim fünfstündigen Aufenthalt am Zielort buchbar. Außerdem sei ein Treffen mit der tschechische Dampflok 464.202 „Rosnička“ („Laubfrosch“) geplant, die ein Stück mit dem deutschen Sonderzug unterwegs sein werde, hieß es.

