Dresden

Nun ist es amtlich: Die Nossener Brücke wird ab Ende August einspurig. Die Verwaltung hatte zunächst die Geschwindigkeit für den Abschnitt von der Budapester Straße bis zur Abfahrt Kesselsdorfer Straße in Richtung Löbtau auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert. Doch das zeigte laut Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) keine Wirkung. Die Risse in den Schweißnähten der Brückenkonstruktion hätten sich weiter vergrößert. Deshalb müsse die Verwaltung zum Schutz der Brücke weitere Maßnahmen ergreifen und eine Fahrspur sperren, um die Lasteinwirkungen auf das Bauwerk weiter zu reduzieren. In den kommenden Monaten sind Notinstandsetzungen geplant.

Die Nossener Brücke ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen von Dresden und wird täglich von 38 000 Fahrzeugführern genutzt. Die Sanierung der Nossener Brücke, auf der künftig auch Straßenbahnen fahren sollen, wird wohl nicht vor 2025 beginnen. Die Stadt will in diesem Jahr die Vorplanungen fertigstellen.

Von Thomas Baumann-Hartwig