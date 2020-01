Dresden

Für die einen sind sie der blanke Horror, für die anderen das pure Vergnügen: Die E-Scooter haben Dresden im Sturm erobert und prägen das Stadtbild seit vergangenem Sommer. Bislang gab es nur Elektrotretroller des Anbieters Lime, doch das soll sich ändern.

Das Unternehmen TIER Mobility hat sich nämlich ebenfalls in der sächsischen Landeshauptstadt angekündigt und ist bereits auf der Suche nach „Battery Swapper“ für den Standort Dresden. Battery Swapper kümmern sich um die Elektrotretroller am jeweiligen Standort und halten sie betriebsbereit, etwa indem sie kleine Reparaturarbeiten durchführen.

Wann der Anbieter tatsächlich in Dresden durchstarten wird, will er auf DNN-Anfrage aber noch nicht verraten. Grundsätzlich seien für TIER Mobility „alle Städte ab 100 000 Einwohner wirtschaftlich interessant“, so PR-Manager David Krebs. Aber auch städtische Infrastruktur sowie „die Schnittmenge zwischen Anbieter und Stadt beim Regulierungsrahmen oder mögliche Kooperationen mit lokalen Verkehrsverbänden“ spielen bei der Auswahl neuer Standorte eine Rolle.

Von SL