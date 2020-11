Noch freie Plätze für Ausbildung und Studium bei der Stadt

Dresden

Die Stadtverwaltung Dresden hat aktuell noch viele Ausbildungs- und Studienplätze zu vergeben. Wer eine Lehre machen möchte, kann sich beispielsweise für die Bereiche kaufmännisches Büromanagement, Verwaltungs oder Veranstaltungstechnik bewerben, aber auch angehende Garten- und Landschaftsbaugärtner, Maßschneider und Fachangestellte für Medien und Informationsdienste werden gesucht.

Bewerbung bis 1. Dezember

Zudem bietet die Landeshauptstadt Studienplätze in Allgemeiner Verwaltung und Digitaler Verwaltung an der Hochschule Meißen sowie im Event- und Sportmanagement und im Bereich Soziale Arbeit – Soziale Dienste an der Berufsakademie Sachsen an. Wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt, wirbt die Stadt noch bis zum 1. Dezember auf 260 Plakaten im gesamten Stadtgebiet für ihre Angebote.

Die Ausbildung sowie das Studium dauern grundsätzlich drei Jahre. Zuvor müssen Bewerber ein Auswahlverfahren bestehen. Laut eigenen Angaben lernen und studieren aktuell rund 270 Menschen bei der Stadt. Wer seine Lehrzeit erfolgreich abschließt, habe gute Chancen auf eine Anstellung. So würden zum Beispiel in den Verwaltungsberufen besonders gute Leistungen in der Lehre mit einer unbefristeten Übernahme belohnt.

Infos zu Ausbildungen und Studiengängen sind im Internet unter dresden.de/ausbildung zu finden. Zudem beantworten Ausbilder Fragen zum Thema vom 29. bis 31. Januar 2021 auf der Messe Karriere-Start.

Von DNN