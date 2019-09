Noch eine Stadträtin will ihr Mandat für den Stadtbezirksbeirat abgeben

Dresden

Drei Stadträtinnen und ein Stadtrat haben beantragt, ihr Mandat als Stadtbezirksbeirätin bzw. Stadtbezirksbeirat niederlegen zu dürfen: Nachdem Kristin Sturm ( SPD), Anne Holowenko ( Die Linke) und Robert Schlick ( Bündnis 90/Die Grünen) diesen Antrag bereits gestellt hatten, ist jetzt Margot Gaitzsch ( Die Linke) dazugekommen. 1419 Stimmen hatte Gaitzsch am 26. Mai bei der Wahl für den Stadtbezirksbeirat Prohlis erhalten.

Jetzt erklärte die Stadträtin, dass sie sich aufgrund ihres Alters und der erneuten Übernahme des Stadtratsmandats nicht in der Lage sehe, ein weiteres Ehrenamt auszuüben. Als Ersatzperson soll Florian Berndt, der 896 Stimmen erhalten hatte, in den Stadtbezirksbeirat nachrücken. Der Stadtrat soll auf seiner Sitzung am Donnerstag der Nichtannahme des Mandats in allen vier Fällen zustimmen.

Interessant ist übrigens auch, wer sein Mandat für den Stadtbezirksbeirat nicht zurückgegeben hat: FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow ist in den Stadtbezirksbeirat Neustadt eingezogen und hat die jahrelange liberale Vertreterin Benita Horst verdrängt. Einen Mandatsverzicht hat Zastrow bisher nicht erklärt. Auch der Grünen-Stadtrat Johannes Lichdi ist in den Stadtbezirksbeirat Neustadt eingezogen und hat keine Anstalten gemacht, das Mandat abzugeben.

Von Thomas Baumann-Hartwig