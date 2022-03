Dresden

„Wir wollen Vögeln auf unserem Gelände eine Heimat geben“, sagt Stefan Rother. Am Donnerstag hat der Gärtnermeister und Kirchvorsteher der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Dresden Ost fünf Nistkästen auf dem Gelände des Zschachwitzer Pfarrhofes an der Meußlitzer Straße angebracht, gemeinsam mit Jan-Eric Dreßler, Vorsitzender von „Nistkästen für Dresden“, einem im Februar 2021 gegründeten Verein.

„Wir wollen einen kleinen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt und damit zur Bewahrung der Schöpfung leisten“, so Stefan Rother. Nach den letzten Stürmen musste er vier geschädigte Bäume fällen. Zwar habe er neue gepflanzt. „Aber die Nisthöhlen sind damit verschwunden.“

Natürliche Nistmöglichkeiten verschwinden

Jan-Eric Dreßler, Erzieher in einer Kindertagesstätte, Natur- und Umweltpädagoge, hat mit seinen Vereinsmitgliedern bereits 27 Nistkästen in ihrer Werkstatt gebaut und an vier Stellen in Leuben und Kleinzschachwitz an Bäumen befestigt; zuerst auf dem Stephanus-Friedhof.

„Es braucht einen ruhigen Ort, geschützt vor Vandalismus, wo die Vögel Bäume, blühende Pflanzen und damit reichlich Insekten als Futter finden.“ Gebaut seien die Nistkästen mit zwei Einfluglöchern für kleinere Vögel, etwa verschiedene Arten von Meisen oder Sperlingen.

Nötig seien solche Kästen, weil durch den Bau neuer Häuser immer mehr natürliche Nistmöglichkeiten in älteren Bäumen, unter alten Dächern oder in Gemäuern verschwänden, sagt Jan-Eric Dreßler. Außer Nistkästen anzubringen wollen die Vereinsmitglieder demnächst auch Kindern, vor allem kleineren, Wissen über Tiere und Pflanzen vermitteln durch Erfahrungen draußen in der Natur.

Internet www.nistkasten-dresden.de

Von Tomas Gärtner