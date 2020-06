Night of Light: Dresden leuchtet heute Nacht rot

Dresden

Im Rahmen der deutschlandweiten Aktion „Night of Light“ sollen heute Nacht markante Gebäude, Firmenzentralen und Wahrzeichen in mehr als 200 Städten in rotem Licht erstrahlen. So auch in Dresden. Die notleidende Veranstaltungsbranche will damit auf die prekäre Lage aufmerksam machen, in die sie wegen der Coronapandemie geraten ist. Zwischen 22 und 1 Uhr illuminieren die Verantwortlichen in Dresden etwa den Fernsehturm, Schloss Albrechtsberg und die Kunstakademie an der Brühlschen Terrasse.

Stärkere Wahrnehmung durch Politik und Öffentlichkeit

Initiator und LK-AG Essen-Vorstand Tom Koperek versteht die Aktion als Appell an die Politik: „Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht. Die aktuellen Auflagen und Restriktionen machen die wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen quasi unmöglich.“ Umso wichtiger sei es, für eine stärkere Wahrnehmung durch die Politik und Öffentlichkeit zu sorgen.

Er und andere fordern echte Hilfe anstelle von Kreditprogrammen sowie einen Branchendialog mit der Politik, um gemeinsam einen Weg aus der Krise zu finden. Mehr als 7 100 Mitstreiter beteiligen sich an der Aktion. Insgesamt sollen über 7 700 Gebäude rot erstrahlen.

Weitere Informationen: www.night-of-light.de

