Wie geht es weiter mit dem Hotel am Terrassenufer in Dresden?

Wird das Hotel am Terrassenufer abgerissen oder um einige Etagen gestutzt? Mit dieser Frage befasste sich am Freitag die Gestaltungskommission der Landeshauptstadt und gab zunächst keine Antwort. „Wir sind gespalten“, erklärte Jürg Sulzer, Vorsitzender der Gestaltungskommission, „die eine Hälfte empfindet das Gebäude als Störfaktor und empfiehlt den Abriss. Die andere bezweifelt, ob ein Abbruch in die Zeit passt.“ Eine Ensemblestudie könnte die Vor- und Nachteile des Hochhauses an diesem Standort deutlich machen und als Entscheidungsgrundlage für die Gestaltungskommission dienen, empfahl Sulzer.

„Wir haben einen Gesprächsfaden mit den Eigentümern geknüpft und hoffen auf eine konstruktive Zusammenarbeit“, erklärte Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen). Die Eigentümer wollen das Gebäude im Bestand sanieren und gehen weder von einem Abriss noch von einem Teilabriss aus. Sie hatten ihr Vorhaben in der Gestaltungskommission vorgestellt, um Hinweise für die Sanierung zu erhalten.

Thomas Löser, Baupolitiker der Grünen im Stadtrat, begrüßte die sich abzeichnenden Gespräche zwischen Stadt und Eigentümer. „Wir müssen versuchen, von der Höhe des Gebäudes wegzukommen“, forderte er. Es gehe um den Eingang zur Johannstadt und einen besonders hochwertigen Standort. „Hier müssen wir eine Lösung finden.“

Von Thomas Baumann-Hartwig