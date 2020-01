Nicht aufgeben! James P Honey im Dresdner Soci

Dresden

Schwierig! James P Honey schreibt seinen (Bühnen-)Namen garantiert absichtlich ohne Punkt hinter dem P, so dass man aus dem Initial plus Nachnamen auch phoney lesen kann: Schwindler. Der er überhaupt nicht ist, als der er sich aber, so vermuten wir mal, fühlt. Oder zumindest mit der ihm eigenen Ironie behauptet sich zu fühlen…

Und schon sind wir drin im Universum jenes schmalen kleinen Londoners, der ohne Bart ein wenig aussieht wie ein junger Mr Bean, der uns im universalen Folker-Outfit jetzt im Foyer des Societaetstheaters mit seinen Songs ein paar starke Kostproben gab. Seines Könnens, seiner Zweifel, seiner Krise, seiner Ironie.

Nichts Aufgesetztes, Kalkuliertes

Klar ist, dass der Kopf der Band Buriers ein großer Künstler ist. Ein Lyriker. Egal, wie mächtig man des Englischen ist, jeder Versuch, seinen Texten während des Konzerts zu folgen, ist zum Scheitern verurteilt. Liest man sie hinterher im Netz nach, versteht man fast ebenso wenig. Wie jede wirkliche Lyrik verlangt auch diese intensive Beschäftigung. Was natürlich schon dem Format des (mehr oder weniger) Popsongs in 2.56 oder auch 5.24 Minuten widerspricht. Was wiederum ihm egal ist. Zu sein scheint. Er vorgibt, es sei ihm egal.

Die Melodien zu diesen Texten: komplex. Auch, wenn er sich, wie an jenem Abend, allein an der akustischen Gitarre begleitet, ist da nie auch nur der Hauch eines Geschrammels. Meist zupft Honey, ab und an greift er auch mal einen Akkord falsch, was ihn sehr und überhaupt nicht zu ärgern scheint.

Die Stimme nimmt uns sofort für ihn ein. Bei den Sprechgesang-Passagen klingt er wie Leonard Cohen, bei allen anderen immer noch sehr voll, tief, so unergründlich, wie er wohl auch ist. Das passt natürlich absolut zu der Melancholie seiner Stücke, die manchmal in bodenlose Traurigkeit umschlägt. London, seine Heimatstadt („I’m from London, England, EU“, setzt er bei der Begrüßung ein für ihn außergewöhnlich klares Statement), erscheint da stets dunkel, kalt, grau. Und daran ist nichts Aufgesetztes, Kalkuliertes, sondern es hat eher auch die Qualität Cohens. Oder Nick Caves.

Doch, wir sehen ihn, James!

Honey hadert mit sich und seinem Leben. Mit dem „day job“, den er hasst – „aber man muss ja sehen, wo man bleibt“. Mit dem Alltag mit kleiner Tochter, für die er, so empfindet er es, sein eigenes Ich für einige Zeit „wegpacken“ muss. Mit Gott, an den er glaubt und auch wieder nicht. Den er auf einer Autobahn in Süddeutschland sah. Was ihn, natürlich, zu einem Song inspiriert hat, in dem es heißt: „There ain’t no heaven, there ain’t no hell – in me.“ (Da ist kein Himmel, da ist keine Hölle – in mir).

James P Honey findet an diesem Abend immer mal wieder so weit in seine Musik hinein, dass er sich selbst darin verliert, vielleicht ein wenig Trost findet – dann wieder scheint er sich selbst das zu verbieten, um all das Schreckliche ringsherum wahrzunehmen. Und auf sein Handy zu gucken, wann er die vertraglich vereinbarte Konzertdauer absolviert hat. Er hätte gelernt, dass man nie zu lange spielen dürfe, meint er. Die Leute hätten es dann über. Die gegenteiligen Reaktionen aus dem Publikum, die Begeisterung, mit der Fans bestimmte Songs fordern, nimmt er dann extrem erfreut zur Kenntnis.

„There’s an ocean inside of me, that my friends can’t see“, singt er in einem seiner letzten Stücke (Da ist ein Ozean in mir, den meine Freunde nicht sehen können). Doch, wir sehen ihn, James! Und wir wünschen uns bloß, dass du es weiter schaffst zu schwimmen, an der Wasseroberfläche zu bleiben, manche Welle gar auszureiten. Nicht aufzugeben.

Von Beate Baum