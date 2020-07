Dresden

Architektonisch ist Dresden in der oft gähnenden Langeweile der Gegenwart längst angekommen. Ausnahmen bestätigen dabei die Regel – wie das gerade entkernte Blockhaus, wo bald ein schwebender Kubus einzieht, der wiederum das Archiv der Avantgarden beherbergen wird. Sonst zeigen sich viele investorengetriebene Erwartungen, ob nun hinter historisierender oder zeitgenössischer Fassade. Dazu kommen in der Erinnerung die nicht umgesetzten, verweigerten oder gar kalt abservierten Versuche, vor allem in der Innenstadt moderner Architektur mit einer eigenen Handschrift einen Platz zu geben.

Organisator spricht von Weltrekord

Beispiele dafür sind schnell genannt: das Gewandhaus samt Museum für zeitgenössische Kunst an der Frauenkirche oder auch Frank Stellas Kunsthalle am Zwinger. Die stellenweise geradezu peinlichen Details ihrer Ablehnung sollen hier aber nicht Gegenstand sein. Es geht eher um das Wiederaufflammen einer Debatte, die doch etwas eingeschlafen schien und mit der Robotron-Kantine neu befeuert wurde: dass Dresden immer noch einen angemessenen Ort für zeitgenössische Kunst braucht.

In diese Kerbe hauen jedenfalls die Organisatoren einer äußerst temporären Einrichtung. Das Nicht-Museum zeitgemäßer Kunst Dresden (NMZKD), so ihr Name, wird nur am Sonnabend für einige Stunden bestehen. Ab 14 Uhr soll an der Frauenkirche dafür ein Parcours eröffnet werden, der von fast 300 Künstlern aus aller Herren Länder mit bildender Kunst, Videos, Filmen, Performance, Musik oder Urban Art bespielt wird.

Ein langer Bauzaun soll sozusagen die Ausstellungsfläche ergeben, am Sonnabendvormittag ist der Aufbau geplant, und zwar entlang am ehemaligen Gewandhausareal, das heute baumbestanden ist. Damit soll der „Grundriss des damaligen Museumsareals erkennbar“ gemacht werden, teilten die Veranstalter mit, die Crew Parasit Dresdner mobiles Europainstitut für Neue Kunst, Neue Kulturarbeit, Kultur & Wissenschaft & Wirtschaft (DEI FUNK WuK).

Frank Eckhardt, einer der Organisatoren, sprach von einem „Weltrekord“. Es sei wohl das einzige Museum, das binnen sechs Wochen konzipiert worden sei, zur Blüte gebracht und auch gleich wieder abgerissen werde. Es gehe den Beteiligten darum, sich und vor allem ihre Arbeiten zu zeigen – aber auch um den Verweis auf die angespannte Situation bei Ateliers und künstlerischen Arbeitsräumen sowie auf die generell schlechte Bezahlung von Künstlern. „Wir wollen spielerisch auf die Barrikaden gehen, aber vor allem die Kunst feiern“, kündigte Eckhardt an.

In diesem Kontext wird nach DNN-Informationen auch das berühmte „Schokoladenmädchen“ von Jean-Étienne Liotard zum Einsatz kommen, ebenso wie ein Bild von Antoine Watteau aus dem Schloss Charlottenburg.

Zentrum für politische Schönheit ist dabei

Mit den benachbarten Gastronomen werde friedlich kooperiert, versprach Eckhardt. Er bezifferte das Gesamtbudget des NMZKD auf 26.000 Euro, die von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen sowie aus dem kommunalen Topf „Kultur trotz Corona“, dessen Mittel offiziell noch freigegeben werden müssen. Es werde zwar kein Ausstellungshonrar gezahlt, aber die Performer und auch die Helfer sollen vergütet werden.

Ein Blick in die lange Liste der beteiligten Künstler lässt dann kaum Wünsche offen. Natürlich sind viele Einheimische dabei. Dazu gesellen sich aber beispielsweise viele ost- und südosteuropäische Teilnehmer. Aber auch Afrika ist mehrfach vertreten. Gezeigt werden unter anderem 171 Filme mit 17 Stunden Gesamtspieldauer. Live werden unter anderen die Tänzerin Katja Erfurth und das Ensemble AuditivVokal zu erleben sein. Selbst das Zentrum für Politische Schönheit zeigt sich.

„Wir sind anfangs von der Nachfrage der Künstler, hier mitzumachen, regelrecht überrollt worden“, erzählte Alexander Keuk, auch er vom DEI FUNK WuK. Das „Nicht“ steht dabei programmatisch und begrifflich im Mittelpunkt: Die Rede ist von Nichteröffnung, Nichttickets, Nichtkasse, Nichtbesuchern. Doch wolle man die potenziellen Gäste nicht überfordern, sagte Eckhardt und kündigte niedrigschwellige Interaktion an. Weitere Nichtmuseen für die Zukunft wollte er nicht ausschließen.

Sonnabend, ab 14 Uhr, Neumarkt

www.deifunkwuk.org

Von Torsten Klaus