Dresden

Die Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden (GHND) will ab Februar ein Bürgerbegehren zum Neustädter Markt einleiten. Wie der GHND-Vorstand jetzt mitteilte, bestehe die Notwendigkeit, die Bürger bei der Gestaltung des Neustädter Markts und des Königsufers zu Wort kommen zu lassen. Der Vorstand habe für seine Pläne Zustimmung aus der Mitgliedschaft und aus dem Kuratorium erhalten.

Das Landesamt für Denkmalpflege hatte den Neustädter Markt im Mai des vergangenen Jahres unter Denkmalschutz gestellt. Die Unterschutzstellung hat aus Sicht der GHND erhebliche Auswirkungen auf die Gestaltung des Platzes und des Königsufers, so Vorstandsvorsitzender Torsten Kulke. Er verweist auf das von der Stadtverwaltung breit angelegte Wettbewerbsverfahren, das 2019 abgeschlossen wurde – zwei Jahre vor der Unterschutzstellung des Neustädter Marktes.

Stimmungstest für die weitere Arbeit der GHND

Es bestehe die begründete Sorge, so Kulke, dass die Wettbewerbsergebnisse nicht ausreichend berücksichtigt werden könnten. Ein möglicher Bürgerentscheid sei nicht nur eine formale Abstimmung, sondern auch ein Stimmungstest für die weitere Arbeit der GHND. Kulke verweist auf den von der GHND initiierten Bürgerentscheid zum Neumarkt aus dem Jahr 2002, den über 80.000 Personen unterschrieben hatten.

Der Vorstandsvorsitzende kündigte Informationen zur Fragestellung und dem weiteren Ablauf des Bürgerbegehrens in den nächsten Tagen an. „Wir haben die Stadtverwaltung gebeten, keine Aktivitäten zu entwickeln, die sich gegen das vom Stadtrat beschlossene Wettbewerbsergebnis richten“, so der Vorstandsvorsitzende.

Die GHND muss 22.000 Unterschriften sammeln, um einen Bürgerentscheid initiieren zu können. Kein leichtes Unterfangen, wie Kulke weiß. Doch wenn die GHND nichts unternehme, könne sie ihr Engagement am Neustädter Markt beenden.

Von Thomas Baumann-Hartwig