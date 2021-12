Neustädter Kiezlmarkt in Dresden: Händler zwischen Angst und Hoffnung

Dresden

Angst und Hoffnung: So beschreibt Jan Frintert vom Gewerbe- und Kulturverein Neustadt die aktuelle Stimmung unter den Händlern im Szeneviertel. Er meint die Angst vor erneuten Ladenschließungen angesichts der dramatischen Corona-Lage und die Hoffnung, dass es doch nicht so weit kommen wird und der Neustädter Kiezlmarkt am 1. Dezember starten kann.

Dessen Konzept: Ab einem Einkauf von 50 Euro spendieren 22 Händler eine Flasche Edel-Glühwein der Firma Gustav Müller. Mit dabei sind zum Beispiel B&B Secondhand, Malkasten, Unipolar, Doppellotte und das Nähcafé. Mit der Aktion will der Gewerbe- und Kulturverein zumindest ein wenig Besinnlichkeit aufkommen lassen, nachdem Weihnachtsmärkte pandemiebedingt erneut ausfallen müssen. Das Motto: „Trinkt zu Hause!“. Insofern die Läden weiter öffnen dürfen, läuft die Aktion bis 6. Januar.

Weitere Straßen weihnachtlich beleuchtet

Die Weihnachtsbeleuchtung in den Neustädter Straßen hängt noch vier Tage länger. 147 Lichterketten mit einer Gesamtlänge von 2,3 Kilometern, 159 Sternen und zehn Kandelabern hat der Gewerbe- und Kulturverein für diesen Winter anbringen lassen. Neu dabei sind die Schönfelder und Talstraße. In den kommenden Jahren sollen weitere Straßen hinzukommen. 25 000 Euro kostet die Weihnachtsdekoration samt Anbringung und Lagerung, sagt Vereinsvorstand Torsten Wiesener. Das Projekt ist spendenfinanziert. Über 300 Gastronomen, Ladenbesitzer und Hauseigentümer hätten sich in diesem Jahr beteiligt, von der Kneipe bis zum Yoga-Studio.

„Advenster“-Aktion sucht Ehrenamtliche

Neben Weihnachtsbeleuchtung und Glühweinaktion will die Neustadt Anwohner und Besucher wieder mit dem „Advenster“ aufs Fest einstimmen. Wie bereits 2020 muss der Stadtteil-Adventskalender auch dieses Jahr online stattfinden. Hinter jedem virtuellen Fenster verbirgt sich ein Kulturbeitrag von Anwohnern, Künstlern und Gewerbetreibenden. Den Anfang macht die Bibliothek Neustadt mit einer Nikolausgeschichte. Das „Advenster“ findet bereits zum 19. Mal statt. Ob es eine Fortsetzung im kommenden Jahr gibt, ist noch ungewiss, da der dahinter stehende Verein dringend nach neuen Ehrenamtlichen sucht.

Internet: advenster.de/advenster-2021.html, dresden-neustadt.org/kiezlmarkt

Von Laura Catoni