Neustadt bringt´s: Eigener Lieferservice für die Dresdner Neustadt geplant

Dresden

Seit gut einem Jahr gibt es das Online-Portal „Neustadt bringt´s“. Initiiert wurde das Ganze vom Gewerbe- und Kulturverein Dresden Neustadt e.V., um die Angebote trotz Lockdown sichtbar zu machen. Projektleiter Torsten Wiesener fasste das Projekt am Montagabend im Stadtbezirksbeirat zusammen: „Was es bei Amazon gibt, gibt es auch bei uns in der Neustadt.“ Das Onlineportal soll das Finden von Artikeln, Dienstleistungen und anderen Angeboten vereinfachen.

Keine unnötigen Wege

Nun, ein Jahr später, will Torsten Wiesener das Projekt ausbauen. Zum einen plant er einen lokalen Lieferservice „Neustadt bringt´s!...Nach Hause!“ nur für den Stadtteil. Dieser soll mithilfe eines Elektromobils realisiert werden. An sechs Tagen sollen Interessierte zwischen 17 und 22 Uhr Produkte bestellen können. Der Lieferdienst holt das Bestellte vor Ort ab und bringt es den Anwohnern. So die Theorie. „Das ist sehr ökologisch, da unnötige Wege zu und von einem Logistikzentrum entfallen“, heißt es in der Beschreibung des Projekts.

Eine weitere Neuerung soll die Kalenderfunktion im Onlineportal sein. Dieses Angebot soll sich an Vereine und Initiativen richten, die hier ihre Aktionen und Veranstaltungen eintragen können. Um das Projekt umsetzen zu können, benötigen die Verantwortlichen 24 750 Euro vom Stadtbezirksamt Neustadt. Christian Demuth (SPD) zeigte sich unsicher, ob das Projekt auch nach Ende der Corona-Pandemie funktioniere. Doch Leiter Torsten Wiesener will unabhängig von Corona an dem Portal festhalten. Mit 16 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen stimmten die Stadtbezirksbeiräte für die Unterstützung des Projekts.

https://neustadt-bringts.de/https://neustadt-bringts.de/

Von Lisa-Marie Leuteritz