Dresden

Ebdelrazak E. ist in der Neustadt bekannt wie der sprichwörtliche „bunte Hund“. Polizeibeamte, Sicherheitsmitarbeiter und Anwohner kennen ihn schon lange: „Er ist uns bekannt, er macht immer Theater“, hieß es am Montag ständig im Amtsgericht. Und nicht alle haben ihn in guter Erinnerung. Der 34-jährige Ägypter ist meist laut, aufgedreht, aggressiv und haut dann auch zu – egal ob auf Gegenstände oder Menschen.

Vor allem gegen Autos scheint der Angeklagte einen gewissen Groll zu hegen. Zumindest scheint es ihm Spaß zu machen, Mülltonnen gegen parkende Autos zu schieben, Werbeschilder darauf zu werfen oder den Lack der Wagen zu zerkratzen. Aber der Angeklagte kann auch handgreiflich werden. Das – so lautet die Anklage – bekam ein Mann vor einem Leergutautomaten zu spüren. Der Angeklagte zog ihm eine Bierflasche über den Kopf.

Ist der 34-Jährige schuldfähig?

Flaschen hat Ebdelrazak E. immer dabei. Er sammelt Pfandflaschen, aber er wirft auch damit. Zwei Sicherheitsmitarbeiter, nach denen er eine Flasche warf, wurden durch Glasscherben verletzt. Grund: Der Angeklagte wollte einem Lieferanten die Tasche klauen und die Männer gingen dazwischen. Und da ist wohl noch was offen. Einer der Wachmänner hatte Anzeige erstattet, weil er von ihm geschlagen wurde. „Das will ich verhandelt wissen, das lasse ich mir nicht gefallen.“ Eine Anklage gibt es in dem Fall aber noch nicht.

Der Ägypter ist wohnungslos. Die Nächte verbringt er meist in einem Keller an der Alaunstraße. „Da wird die Tür aufgebrochen und alles vermüllt. Ich habe schon so oft die Polizei gerufen, ich kann die einzelnen Fälle gar nicht mehr auseinander halten. Und er kokelt oft. Er sitzt dann da und zündet Zeitungspapier und Müll an“, erklärte eine Mieterin. Das man da nicht ruhig schläft, ist verständlich.

„Alles, was in der Anklage verlesen wurde, stimmt nicht“, sagte Ebdelrazak E. Allerdings gibt es Zeugen oder Videoaufnahmen. Aber vielleicht weiß er nicht mehr, was er getan hat. Laut einem Gutachten hat der 43-Jährige ein psychisches Problem, seine Schuldfähigkeit könnte deshalb vermindert gewesen sein. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler