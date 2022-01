„Neustadt-Grapscher“ erneut in Dresden verurteilt

Dresden

Im Februar 2019 wurde Rami A. wegen sexueller Nötigung und Belästigung zu drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Der Syrer hatte sich 2018 den zweifelhaften Ruhm des „Neustadt-Grapschers“ erarbeitet und mehrere junge Frauen sexuell bedrängt und genötigt. Alles lief nach dem gleichen Muster ab. „Die Opfer wurden bis in ihre Hauseingänge verfolgt, von hinten festgehalten, an die Wand oder den Boden gedrückt und dann sexuell genötigt. Es war immer die gleiche Personenbeschreibung“, so eine Polizeibeamtin damals vor Gericht. Der Täter begrapschte die Frauen, küsste sie, griff ihnen an die Brüste, den Po oder in den Schritt. Neben DNA-Spuren gab es auch Zeugen.

Im September 2020 wurde Rami A. entlassen, die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt. Im Juli 2021 meldete sich wieder eine junge Frau bei der Polizei. Sie sei auf der Semmelweisstraße im Hausflur von einem Unbekannten von hinten angegriffen, umklammert und festgehalten worden. Der Mann habe ihr dann unter den Rock und in den Schritt gefasst. Die 26-Jährige wehrte sich heftig, stieß ihn weg, würgte ihn und drückte ihm ihren Hausschlüssel gegen die Kehle – erst da lies er von ihr ab.

DNA-Spuren an der Opferkleidung

Die junge Frau machte zwar auch im Gericht einen taffen Eindruck, schilderte alles ohne Belastungseifer, hat aber trotzdem mit dem Vorfall zu kämpfen und auch Tränen in den Augen. Sie hat ihre Unbefangenheit verloren. „Anfangs bin ich im Dunkeln gar nicht mehr rausgegangen. Das tue ich wieder, aber ich schaue jetzt auf jeden Fall, ob jemand hinter mir ist und lasse Leute auch vorbeilaufen.“

Lesen Sie auch Dresden: "Catcallsofdd" macht sexuelle Belästigung sichtbar

Es war das gleiche Schema, der gleiche Tatablauf. An der Kleidung der 26-Jährigen wurden DNA-Spuren von Rami A. gefunden. Nur der Syrer war weg. Nach der Verurteilung 2019 war ihm sein Flüchtlingsstatus aberkannt worden. Nach der Attacke in der Friedrichstadt hatte er sich nach Polen aufgemacht, um dort einen Asylantrag zu stellen. Die Grenzer schickten ihn zurück nach Deutschland. Hier landete der Wiederholungstäter in U-Haft.

Wie schon im ersten Prozess jammerte und heulte der Angeklagte auch jetzt wieder und stritt alle Vorwürfe ab. „Das stimmt alles nicht, ich habe das nicht getan. Die Frau lügt. Ich weiß nicht, warum sie so etwas behauptet. Ich habe niemanden belästigt, das würde ich nie tun.“ Selbstmitleid ohne Ende, nannte die Vorsitzende Richterin seine Vorstellung. Rami A., der unter Bewährung steht, wurde zu drei Jahren und zwei Monaten verurteilt.

Von Monika Löffler