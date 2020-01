Neunter Ensemblewettbewerb der Dresdner Musikhochschule

Dresden

An der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden hat zum neunten Mal der Ensemblewettbewerb stattgefunden. Ziel ist es weniger, ein neues Streichquartett zu finden, sondern die Studenten anzuregen, sich für ein Projekt in die so wichtige Kammermusik zu vertiefen. Das aufeinander Hören ist das A und O eines jeden Musikers, das Gleiche gilt für den Jazz, wo das Improvisieren zum Programm gehört.

Klassik und Jazz hielten sich die Waage

So fanden sich in der vergangenen Woche sechs klassische und fünf Jazzensemble ein. Manche hatten zwar bereits gemeinsam musiziert, die gewählte Ensemblekonstellation war jedoch neu. Gleich drei Trios (Flöte, Oboe und Klavier sowie ein Klavier- und ein Streichtrio) traten an, außerdem ein Bläserquintett, beim Jazz reichten die Formationen von Gesang und Gitarre bis Kombinationen von Saxophon, Gitarre, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug.

Aus der Vorrunde schafften es sechs Ensemble in die zweite, wobei sich Klassik und Jazz die Waage hielten. Unter diesen wurden nun die Preisträger ermittelt, welche sich am Sonntag im Konzertsaal der Hochschule präsentierten.

Mit Ludwig van Beethovens „Frühlingssonate“ hatte sich das Lumen Duo (Yeeun Suh / Violine und Hyojin Park / Klavier) für die Finalrunde qualifiziert. Dort beeindruckten die beiden Studentinnen mit Cesar Francks Violinsonate A-Dur. Drei Sätze des fast monumentalen Werkes erklangen auch am Sonntag. Der Stifterpreis Klassik ist mit einem Preisgeld von 1000 Euro verbunden.

Preisträgerkonzert am Sonntag

Die Freundesgesellschaft der Musikhochschule vergab den mit 500 Euro dotierten Preis der Kategorie Jazz. Er ging an das Trio JMJ (Nikołaj Suchanek / Klavier, Jannik Kerkhof / Schlagzeug und Jonas Mielke / Bass), welches mit vier eigenen Kompositionen aufhorchen ließ. Den höchsten Preis stiftet seit 2010 die BASF Schwarzheide GmbH. Der „eco“ (italienisch für „Echo“) fördert seit nunmehr zehn Jahren junge Talente. Das Jubiläum war ein guter Grund für Anna Bachmann, die Kulturreferentin der BASF Schwarzheide, zurückzublicken und sich zu bedanken bei Wegbereitern und -begleitern, wie dem im vergangenen Jahr verstorbenen Andreas Baumann, aber auch Ekkehard Klemm sowie Katrin Bauer, welche die Organisation des Wettbewerbes wesentlich trägt.

Über 4000 Euro Preisgeld durfte sich das Ensemble 144 (ein Klavier, vier Hände, vier Stimmen) freuen: Sol Her (Sopran), Anna-Maria Tietze (Mezzosopran), Jonas Finger (Tenor) und Sinhu Kim (Bariton) sowie die Pianistinnen Gayeon Lee und Seulgi Lee waren zum Abschluss mit Johannes Brahms‘ „Liebesliederwalzern“ zu erleben (Vorrunde auch Schumann / „Spanische Liebeslieder“), die gerade dann besonders gut gelangen, wenn die Lieder gebunden blieben, wie „Oh wie sanft die Quelle“, „Nein, es ist nicht auszukommen“ und „Schlosser auf und mache Schlösser“. Das Sextett konnte Brahms‘ Charme und Witz beleben, und doch bedeutet „Ensemble“ keinen immerwährenden Gleichklang – Tenor Jonas Finger durfte manchmal forsch voran, die anderen folgten ihm sogleich.

Die Preisträger sind noch einmal am kommenden Sonntag zu erleben: 11 Uhr, Matinée im Dresdner Pianosalon / Coselpalais.

Von Wolfram Quellmalz