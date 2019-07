Dresden

Ende des Monats wird die Dresdner Neustadt um ein weiteres großformatiges Wandbild reicher sein. Bebildert wird die Fassade der 15. Grundschule an der Görlitzer Straße, Ecke Seifhennersdorfer Straße.

Dafür gab es Ende des letzten Jahres einen Realisierungswettbewerb, bei dem die Dresdner Künstlerin Claudia Scheffler mit ihrer Idee „Wurzeln+Flügel“ gewonnen hat. Auf dem Entwurf sind stäbchenartige, bunte Balken zu sehen, die sich zwar durcheinander, aber dennoch alle gleichsam nach oben strecken. Mit dem Bild will die Künstlerin das Spannungsfeld von Erziehung und Bildung in der Phase des Heranreifens darstellen. So soll „Halt geben“ und „Loslassen“ auf einer abstrakten Ebene vermittelt werden. Wenn alles klappt, soll das Werk schon am 19. Juli an der Wand zu sehen sein.

Damit bricht eine neue Ära an, denn seit 1992/93 zierte die bunte Arbeit des Künstlers Dieter Bock von Lennep die Fassade. Sein Werk „Eine Wand bricht auf“ war den Neustädtern vertraut. Doch mit der Sanierung der Grundschule musste auch die Wärmedämmung, die sich unter der Fassadengestaltung befindet, erneuert werden und das Kunstwerk dafür weichen.

Für die neue Gestaltung reichten insgesamt fünf Künstler ihre Ideen ein. Die Jury entschied sich schließlich für die hüpfenden Linien von Claudia Scheffler. Alle weiteren Wettbewerbsbeiträge sind derzeit im Stadtbezirksamt Neustadt, Hoyerswerdaer Straße 3, im Bürgerbüro (montags 9-12, dienstags und donnerstags 9-18 sowie freitags 9-12 Uhr) zu sehen.

Von DNN