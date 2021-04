Neues Rathaus am Ferdinandplatz Dresden: Neubau wird besiegelt

Dresden

Das Vergabeverfahren für den Neubau des Verwaltungszentrums am Ferdinandplatz findet am Mittwoch seinen Abschluss. Das teilte die städtische Tochtergesellschaft Kommunale Immobilien Dresden (KID) am Dienstag mit. Die KID ist Bauherr für das neue Technische Rathaus und unterzeichnet mit dem Generalübernehmer ARGE Verwaltungszentrum Dresden den Bauvertrag mit einem Volumen von 116 Millionen Euro.

ARGE beschäftigt in Dresden 140 Mitarbeiter

Die Arbeitsgemeinschaft besteht aus den Unternehmen Ed. Züblin AG und Dreßler Bau GmbH. Im Vertrag wird die schlüsselfertige Übergabe inklusive Möblierung für das neue Verwaltungszentrum bis 2025 zwischen dem Generalübernehmer und der KID vereinbart. Damit geht das Projekt in die Realisierungsphase über. Die Gesellschafter der ARGE beschäftigen nach eigenen Angaben 50 Handwerker und etwa 90 Angestellte mit Wohnsitz in Dresden.

Das neue Verwaltungszentrum soll im Jahr 2025 in Betrieb gehen. Das Bürogebäude soll 1035 Arbeitsplätze für 1300 Mitarbeiter beherbergen. Es ist ein großes, transparentes Foyer geplant, hinzu kommen Räume, die auch von der Öffentlichkeit genutzt werden können, beispielsweise von Vereinen. Auch Gastronomie soll es geben. Das Dach soll zu 70 Prozent begrünt und mit Photovoltaik ausgestattet werden. Über 100 Stellplätze in einer Tiefgarage und 400 überdachte Fahrradabstellanlagen sind vorgesehen.

Grüne Beigeordnete ziehen mit ihren Bereichen ein

Die Geschäftsbereiche Stadtentwicklung und Bau sowie Umwelt und Kommunalwirtschaft von Baubürgermeister Stephan Kühn und Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (beide Bündnis 90/Die Grünen) werden in das Gebäude einziehen. Hinzu kommt das Amt für Wirtschaftsförderung.

Kritiker halten das Vorhaben für zu teuer. Das Projekt wird über einen Kredit finanziert, den die KID aufnimmt. Die Raten sollen mit den Mietzahlungen für den Neubau getilgt werden. Die KID hat bereits die Theater im Kraftwerk Mitte errichtet und den Kulturpalast saniert.

Von Thomas Baumann-Hartwig