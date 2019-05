Dresden

Direkt am Rollfeld des Dresdner Flughafens kann in diesem Sommer gefeiert werden: Mit dem Alten Hangar gibt es in Dresden ab Sonnabend eine neue Event-Location. Eröffnet wird das Areal direkt neben dem Hauptterminal am kommenden Sonnabend mit DJ-Urgestein Westbam, Agent Twist und Mynoorey.

Gefeiert werden kann drinnen in der ehemaligen Industriehalle sowie direkt am Rollfeld auf der Open-Air-Fläche. Passend zu den jeweiligen Events wird diese mit Foodtrucks, einer Shisha-Lounge und Chill-Out-Bereichen ausgestattet sein. Der Alte Hangar wird von der HMG Events GmbH & CO. KG betrieben. Was den Umbau und die Kosten betrifft, halten sich die Verantwortlichen sehr bedeckt. „Dieses Jahr starten wir mit vier bis fünf Parties, alles unter dem Titel Airport Summer. 2020 erfolgt dann die Fortsetzung mit noch mehr Events verschiedenster Art und Genres“, sagt Sprecherin Katharina Hesse.

Nach der großen Eröffnung am 18. Mai geht es schon eine Woche später weiter mit der Veranstaltung „Disko Total – Airport Rave“ und am 6. Juli heißt es nur „Tekk is back“. Weitere Veranstaltungen sind aktuell noch nicht veröffentlicht. Karten für Sonnabend gibt es ab 12 Euro.

www.airport-summer.de

Von Lisa-Marie Leuteritz