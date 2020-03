Dresden

Eine halbe Tonne Löschpulver und 12 500 Liter Wasser an Bord – seit Freitag hat die Werkfeuerwehr des Dresdner Flughafen ein neues Flugfeldlöschfahrzeug. „Der neue Panther unterstützt die Einsatzkräfte unserer Werkfeuerwehr optimal bei der Gefahrenabwehr“, sagt Götz Ahmelmann, Vorstandsvorsitzender der Mitteldeutschen Flughafen AG. Das Fahrzeug setze Maßstäbe in den Bereichen Flugzeug- und Gebäudebrandbekämpfung: Mit seinen mehr als 1500 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 150 Stundenkilometer sei der neue Panther 8x8 binnen drei Minuten an jedem Punkt des Flugfeldes. Zur Ausstattung zählen ein Dach- und Frontwerfer sowie eine Wärmebildkamera. Kostenpunkt: etwa eine Million Euro.

Von DNN