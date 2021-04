Dresden

Und noch’n Gedicht“ hieß es beim bekannten Humoristen Heinz Erhardt bekanntlich immer. „Noch’n Buch zum Grünen Gewölbe“ könnte man – eher nicht mit, sondern ganz ohne fragenden Unterton – beim Buch „Der Traum des Königs“ sagen, wenn man es in Händen hält. Verfasst hat es Dirk Syndram, Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer – und so wie man bei Gedichten Heinz Erhardts (fast) nie enttäuscht war, so ist das auch bei Büchern Syndrams.

Er versteht es einfach, Geschichte und Gegenwart von der Schatzkammer und der Bedeutung einiger ihrer wichtigsten Objekte so aufzubereiten, dass es auf ein pures Lesevergnügen hinausläuft und man auch als Wiederholungstäter in Sachen Grünes-Gewölbe-Besuch den Entschluss fast, jenen Rat zu befolgen, den 1730 einst Johann Georg Keyßer gab: „In Dresden hat man vor allen Dingen dahin zu trachten, daß man das sogenannte Grüne Gewölbe oder die Schatz-Cammer zu sehen bekomme.“

Es begann nicht alles mit August dem Starken

Im Vorwort bescheinigt Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), Syndrams Werk, aktuell zu sein, „denn es resümiert die komplette Forschung und es bildet die Räume und Werke en détail in ausgezeichneter Qualität nach“. Klingt nach Gefälligkeits-Lob unter Kollegen, schließlich arbeiten Ackermann und Syndram im selben „Stall“, aber wo die Generaldirektorin recht hat, hat sie recht. Syndram, der in der Forschung den Begriff „Schatzkunst“ etablierte, führt auch in seinem neuesten bibliophilen „Streich“ Zusammenhänge von Geschichte, Kunst und Gesellschaft vor Augen und vergisst auch nicht das eine oder andere aparte, wenn nicht amüsante Detail oder formidable und zum Glück überlieferte historische Aussage zum Grünen Gewölbe einzustreuen, etwa Arthur Schopenhauers Sentenz von 1804, als der, noch Jungspund und Jungphilosoph, versicherte: „Auch jetzt nachdem ich so viele Schatzkammern gesehn habe, finde ich noch daß es alle an Reichthum weit übertrifft. Man glaubt sich in einem Feen-Pallast versezt, u. wird von der unendlichen Pracht geblendet, wenn man die glänzenden Zimmer betritt, in denen sich die kostbaren goldenen Gefäße u. Spielwercke von Diamanten, an den Spiegelwänden vervielfachen...“

Es begann nicht alles mit August dem Starken. Der Ursprung der Schatzkammersammlung liegt bereits im 16. Jahrhundert und damit der Renaissance. Schon der lange vor August dem Starken regierende Kurfürst August nannte ein „Hintere(s) Grüne Gewölbe“ sein eigen, für das er höchstpersönlich den Schlüssel verwahrte. Er konnte auch unbemerkt in seinen Staatstresor gelangen, denn eine enge Wendeltreppe führte von seinem darüberliegenden Wohnbereich direkt in den westlichen Raum vor dem Festsaal. Mit August dem Starken jedoch, der von einer Kunst- (und Frauen-)Sammelwut befallen war, die in der Geschichte des Wettiner-Clans ihresgleichen suchte, nahm die Sache nochmal entschieden Fahrt auf, zumal der von einem unheimlich großen Repräsentationsbedürfnis angetriebene und wiederholt nur zu gern auf Maître de Plaisir machende Regent Sachsens wie Polen-Litauens mit Kunst auch Politik betrieb.

Nun folgen, das wissen nicht nur Bibelkenner, auf fette Jahre auch schon mal magere Jahre (und umgekehrt, mit dem Ende des Siebenjährigen Krieges 1763 war es mit Sachsens Glanz erst mal vorbei. Ob der zerrütteten Finanzen wurde 1772 – Not kennt eben kein Gebot – fast die ganze Pracht und Herrlichkeit des Weißsilberzimmers eingeschmolzen und das Silbervergoldete Zimmer verlor in jenem Jahr „fast zwei Drittel der ursprünglich dreihundert aus vergoldetem Silber und purem Gold bestehenden figürlichen Trinkgefäße und Prunkgeschirre“, wie Syndram festhält.

Wenig Kunstwerke aus dem Mittelalter

Eine einschneidende Zäsur war auch der 30. April 1832 – damals verfügte der Sächsische Landtag die Auflösung der Kunstkammer. Nach 260 Jahren verschwand die altehrwürdige Sammlung damit als Institution. Das Grüne Gewölbe nahm etwa 500 Objekte in seine Bestände auf, die zuvor nie zum barocken Schatzkammermuseum gehört hatten, etwa der berühmte Kirschkern mit den 185 (eigentlich 113) eingeschnitzten Köpfen. Anderes fand hingegen erst nie den Eingang in die Schatzkammersammlung.

So ist die Zahl an mittelalterlichen Kunstwerken sehr überschaubar – und das obwohl in Sachsen doch seit dem Ende des 12. Jahrhunderts enorme Mengen an Silber gefördert wurden. Aber die katholischen Kirchenschätze das Landes wurden während der Reformation weitgehend vernichtet. Schwerter zu Pflugscharen schön und gut, aber Monstranzen, Rauchfässer und Patenen (Hostienschalen) zu Talern zwecks Finanzierung der Reformation? Nun ja, shit happens, um es salopp „neudeutsch“ zu formulieren.

In seinem Buch, das den Blick für den sinnlichen und historischen Reichtum der Sammlung ungemein gut öffnet, zeigt Syndram anhand ausgewählter Beispiele auf, wie sehr man keine Kosten und auch sonst keine Mühen scheute, um die Schatzkammer zu füllen. So schickte Kurfürst August den Juwelier und Händler Hieronymus Kramer mit dem Staatsauftrag nach Portugal, Luxusgüter anzukaufen. Portugal war damals eine See- und entsprechende Weltmacht, ungemein gut vernetzt und global agierend. Ganz heiß begehrt waren Seychellennüsse, die schon mal bis zu 15 Kilogramm schwer waren. Die als Naturwunder erachteten Nüsse wuchsen nur auf den Seychellen und wurden dann von Goldschmieden in Kunstobjekte umgewandelt. „Die wohl älteste findet sich im Grünen Gewölbe“, merkt Syndram an.

Der ferne Osten lockte auch sonst schon früh. Kaum volljährig geworden und damit an die Macht gelangt, wies Kurfürst Christian II. den Leipziger Juwelier und Händler Veit Böttger an, auf der Ostermesse möglichst viele Objekte aus indischer Perlmutter für ihn zu erwerben. Für 8500 Taler, fast 10 000 Gulden, gelangten elf neue Kostbarkeiten in die Dresdner Kunstkammer – „es war wohl die teuerste Erwerbung in der Geschichte dieser Sammlung im 17. Jahrhundert“, schreibt Syndram.

Greifen, Drachen und Einhörner

Fasziniert war man auch von Fabelwesen aller Art, von Greifen, Drachen und Einhörnern. Wobei, was heißt schon Fabelwesen. Wer auch nur eine Tochter hat, der weiß, dass es Einhörner gibt. Er weiß zudem, dass eine Vielzahl von Einhörner-Untergruppen existieren. Einige haben Glitzer, andere sind rosafarben, und darüber hinaus verweist die kommerzielle Parazoologie auf Einhörner, welche Umhänge tragen, und solche, die Flügel haben. In Europa wurden dem Einhorn schon seit dem Altertum magische Heilkräfte nachgesagt – das hoch geschätzte Einhorn des Grünen Gewölbes ist allerdings mittlerweile als Zahn eines männlichen Narwals entlarvt.

Überhaupt verhält es sich ja so, dass wer mit dem Finger auf ein Einhorn zeigt, den Zauber bricht und das so scheue Wesen vertreibt, aber das ist im Fall des springenden, aus einer Kupfer-Zink Legierung bestehenden Einhorns, das seit 1589 zum Bestand des Grünen Gewölbes gehört, anders. Geschaffen in Augsburg, vermutlich von Hans Reisinger, ist es immer noch da. Ebenso jenes See-Einhorn, das von zwei Satyrn umgeben ist. Alle drei sind Perlfiguren – und wie Syndram darlegt, besitzt das Grüne Gewölbe mit seinen etwa 40 Perlfiguren „ungefähr drei Viertel des heute noch vorhandenen Bestandes dieser ganz besonderen Gattung der barocken Juwelierplastik“.

Eine große Anzahl der in Dresden befindlichen Figuren gelangte über einen Händler aus Frankfurt in königlichen Besitz, wobei der aus dem französischen Kulturraum stammende Guillaume Verbecq als Händler von Preziosen auch an anderen deutschen Höfen erfolgreich war. Bei dem in die Schaukunstsammlung gekommenen Einhorn ist für Syndram jedenfalls die intensive Verwendung von Barockperlen auffällig. Sie bilden, teilweise verkittet, den Körper des Einhorns. Von hoher Qualität, weil Virtuosität ist bei diesem Stück nicht zuletzt die Beherrschung der Emailmalerei, die das See-Einhorn auf einer Gischt sprühenden Meeresoberfläche schwimmen lässt.

Sagte man dem Horn des Einhorns eine aphrodisierende Wirkung nach, so hatten angeblich „Natternzungen“ die Fähigkeit, durch Schwitzen oder Verfärben vor Gift in Speisen und Getränken zu warnen. Natternzungen wurden auch als Otternzungen oder Drachenzähne bezeichnet, de facto waren es die fossilen Zähne verschiedener Haifischarten, die man im späten Mittelalter so bezeichnete. Für besonders kostbare Tischkredenzen vereinten Goldschmiede schon mal mehrere zu Natternzungenbäumen, die dann auf kurfürstlichen Tafeln ihren Dienst taten. Schriftlichen Quellen zufolge waren solche kunstvollen Gebilde zuweilen Geschenke unter Fürsten und bildeten auch Teile der Aussteuer einer Prinzessin. Nur noch drei dieser einst in ganz Europa so beliebten baumartigen Gebilde mit „naterköpf“ und „naterzungen“ haben sich erhalten, zwei in zwei Sammlungen in Wien, eines im Grünen Gewölbe.

Ähnlich verhält es sich im Fall silbermontierter Büffelhörner, die bis heute als Greifenklauen bezeichnet werden. Der Gefäßtyp ist uralt und war über Jahrhunderte sehr beliebt, gleichwohl gibt es nur noch wenige Zeugnisse von ihm. Das Grüne Gewölbe besitzt gleich acht davon aus dem späten 14. und frühen 15. Jahrhundert. Einen „Greiff mit einer Hellebarten“ (an sich Teil eines gleichartig geformten Paares) bekam 1609 Herzog Johann Georg von seinen Bruder, Kurfürst Christian II., als Weihnachts- und Neujahrsgeschenk überreicht. Wie Syndram anmerkt, galt der geflügelte Greif als Hüter von Schätzen. Er diente aber auch als Schildhalter des deutschen Reichswappens.

Der hintere Teil der Goldschmiedearbeit (ikonografisch korrekt eigentlich ein Löwenkörper), die Elias Geyer in Leipzig fertigte, „besteht aus einem großen, perlmuttrig glänzenden Seenschneckengehäuse und lässt so auch diese Fabelwesen zum Seebewohner werden“, wie Syndram in seinem für die SKD herausgegebenen Werk schreibt.

Dirk Syndram: Der Traum des Königs. Die Schätze des Grünen Gewölbes. Sandstein, 280 Seiten, 250 meist farbige Abb., 28 Euro

Von Christian Ruf