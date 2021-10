Neues Buch zeigt „55 Highlights aus der Geschichte Dresdens“

Dresden

Es gibt eine Reihe verschiedener Gerichte, deren Zubereitung regional sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, für die in ziemlich jeder Sippe ein „uraltes Familienrezept“ kursiert. Insofern muss man durchaus lächeln oder gar grinsen, wenn man liest, dass etwa Sauerbraten oder Kartoffelsuppe „typisch sächsische Gerichte“ seien. Das ergeht einem auch so, wenn Steffen Raßloff in seinem neuen Buch „Dresden. 55 Highlights aus der Geschichte“ so verfährt.

Kartoffelsuppe – typisch sächsisch? Auch Sauerbraten gibt’ s überall, bei der badischen Variante besteht der Clou darin, dass anders als bei der rheinländischen kein Pferdefleisch drin ist, sondern schon immer ausschließlich Rindfleisch verwendet und zudem auf den Einsatz von Rosinen verzichtet wird, was dem Gericht insgesamt einen saureren Charakter verleiht als dem Rheinischen Sauerbraten.

Abstecher nach Moritzburg und Königstein

Mit 55 Schlaglichtern aus der bewegten Geschichte Dresdens, „die Menschen, Orte und Ereignisse bis heute prägen“ wartet der in Erfurt lebende Historiker und Publizist, aber durchaus „biografische Wurzeln in Dresden“ besitzende Steffen Raßloff auf. Er verweist auf die unbestreitbaren slawischen Besiedlungsspuren, erinnert an wichtige Kurfürsten, Künstler und Erfinder, informiert über einzelne Bauten wie Pfunds Molkerei, widmet sich Kunst- wie Technikgeschichte und vergisst auch die einst so wichtige religiöse Komponente nicht.

Hier und da greift der Autor in seinem reich und ansprechend bebilderten Buch auch über das Stadtgebiet hinaus und unternimmt den einen oder anderen Abstecher in die Umgebung, weshalb sich auch Informationen zum Jagdschloss Moritzburg oder zur Festung Königstein finden.

Erfreulicherweise wird nicht wie sonst so oft das sozialistische Dresden vergessen, Raßloff hält im Rahmen seiner kurzweiligen Reise in die Vergangenheit zu Recht fest, dass das 1952 im Zuge einer die Länder bewusst zerschlagenden Verwaltungsreform von einer Landes- zu einer Bezirkshauptstadt geschrumpfte Dresden mit Kulturpalast, Fernsehturm und Prager Straße neue beachtliche Fixpunkte erhielt.

Dresdner, die mit der Geschichte ihrer Stadt einigermaßen vertraut sind, stoßen auf wenig Neues, aber wer einen ersten guten Überblick will, ist mit der Publikation sehr gut beraten. Über einzelne Punkte darf man – ohne beckmesserisch zu sein – streiten. Im Kapital 50 geht es um das Passagierdüsenflugzeug 152. Technisch nicht uninteressant, aber ein erster Testflug endete bekanntlich in einem Absturz und nachdem dann die Sowjetunion zugunsten der eigenen Flugzeugindustrie von der ursprünglichen Ankaufsabsicht von 100 Maschinen Abstand nahm, wurde das Programm 1961 eingestellt. Ein Highlight der Dresdner Geschichte?

Ähnlich die Aussage, dass „auch viele Fußballfans jenseits von Dresden der Meinung sind, dass Dynamo als einer der populärsten Traditionsclubs in die Bundesliga gehört“. Das hört man gern, aber man darf davon ausgehen, dass auch nicht nur Fans von Traditionsclubs wie dem HSV, Carl Zeiss Jena oder dem 1. FC Nürnberg sich sicher sind, dass diese Vereine unbedingt in die Bundesliga gehören.

Denkbar unnötig, schlichtweg weil zutiefst falsch, ist die Aussage, dass man es nicht unbedingt bedauern müsse, dass sich die Wettiner gegenüber den Hohenzollern auf der Verliererseite sahen – „denn während die Militärmacht Preußen längst Geschichte ist, strahlt das Kulturland Sachsen mit dem barocken Elbflorenz bis heute seinen Glanz weltweit“ aus. Dazu wäre anzumerken: Preußen war schon deutlich mehr als nur eine Militärmacht – die Künstlergemeinschaft „Die Brücke“ beispielsweise mag in Dresden entstanden sein, aber etliche ihrer Mitglieder zog es denn doch bald in die große und wichtigere Reichshauptstadt Berlin, das anders als heute einst beneidenswert effizient regiert wurde und Motor des Fortschritts war.

Zweitens war einfach Glück im Spiel. Wären die Positionen Sachsens und Schlesiens 1945 geografisch vertauscht gewesen, dann wäre halt Sachsen polnisch geworden – da hätte Stalin, der seine ostpolnische Beute aus der zeitweiligen Kumpanei mit dem NS-Regime behalten wollte und deshalb die Westverschiebung Polens so entschieden vorantrieb, keinerlei Skrupel gehabt.

Steffen Raßloff: Dresden. 55 Highlights aus der Geschichte. Menschen, Orte und Ereignisse, die unsere Stadt bis heute prägen. Sutton Verlag, 128 S., etwa 70 Abb., 19,99 Euro

Von Christian Ruf