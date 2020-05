Bemerkenswerte archäologische Funde im Dresdner Süden sind der Grund für einen neuen Rundwanderweg auf dem Gebiet der Stadt Dresden. Der Archaeo-Pfad ist elf Kilometer lang, bietet elf Infotafeln und ist auch landschaftlich reizvoll. Am Sonnabend, 16. Mai, wird er eingeweiht. 20 Geocaching-Punkte sind geplant.

Blick zurück bis in die Steinzeit – Dresden weiht kulturhistorischen Rundwanderweg ein

