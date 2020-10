Dresden

Das bislang im Standby-Modus befindliche Aufnahmezentrum für Asylbewerber an der Stauffenbergallee soll im Januar 2021 in Betrieb gehen. Die Wohncontaineranlage auf dem Gebiet der ehemaligen Albertstadtkaserne soll künftig rund 200 Menschen beherbergen, erklärt Walter Bürkel, Vize-Präsident der Landesdirektion Sachsen, die für die Unterbringung der Asylbewerber zuständig ist.

Volle Belegung aufgrund von Corona nicht möglich

Das Aufnahmezentrum wurde 2015 als Noteinrichtung errichtet. Nun soll es Platz für 450 bis 470 Menschen bieten, sagt Bürkel. Um coronagerechte Bedingungen zu schaffen, sei eine volle Belegung der Unterkunft vorerst jedoch nicht möglich. Demzufolge sollen nicht mehr als 200 Personen einziehen. Neben Mehrbettzimmern hält der Wohnkomplex Räume für Schulunterricht und Kinderbetreuung bereit. Zudem soll es einen Gebetsraum, einen Mutter-Kind-Raum sowie einen und Sport-und Spielraum geben.

Anzeige

Die neue Unterkunft im Dresdner Norden soll als Ausweicheinrichtung dienen, solange an den Unterkünften Hamburger Straße und Hammerweg Baumaßnahmen laufen. Die Einrichtung am Hammerweg dient laut Bürkel aktuell vor allem der Isolation im Rahmen der Coronapandemie.

Aktuell 33 Asylsuchende in Dresden an Covid-19 erkrankt

Wie die deutsche Presseagentur berichtet, sind aktuell 33 Asylsuchende in Dresden an Covid-19 erkrankt und dementsprechend in Quarantäne. Mit einer Wiederaufnahme des Normalbetriebs am Hammerweg sei nicht vor 2025 zu rechnen, so Walter Bürkel. Die Hamburger Straße könnte bereits 2024 startklar sein. Wie lange die Landesdirektion die Wohncontaineranlage an der Stauffenbergallee nutzen will, hänge davon ab, wie schnell die Arbeiten an den anderen Unterkünften voranschreiten.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Betreiber des neuen Asyl-Aufnahmezentrums ist die Firma European Homecare, die laut Walter Bürkel für die Betreuung und Verpflegung der Bewohner und die Sauberkeit in der Einrichtung zuständig ist.

Von Laura Catoni