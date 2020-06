Neues Angebot für Bahnpendler in Dresden: Wie voll ist meine S-Bahn?

Dresden

Zusammenrücken ist nicht unbedingt das Motto der Stunde, bis vor der Coronakrise aber durchaus gelebte Realität in einigen Zügen der Dresdner S-Bahn. Gerade im Berufsverkehr kann es schon mal etwas voller werden, stehen Fahrgäste dicht an dicht. Die Deutsche Bahn, Betreiber der S-Bahn, hat sich deshalb Gedanken gemacht und informiert ab sofort im Netz und in ihren Apps über die Auslastung einzelner Züge – was wiederum nun gerade in der Coronakrise einen ganz besonderen Nutzen hat.

Rund 16 Millionen Fahrgästen haben vergangenes Jahr die Züge der drei Dresdner S-Bahnlinien genutzt, in nur fünf Jahren war die Zahl um etwa ein Drittel gestiegen. Nicht zuletzt ist das auch eine Folge der massiven Investitionen ins Netz und ins Angebot, die neue Station am Bischofsplatz und der engere Takt nach Pirna und Meißen haben die S-Bahn zweifelsohne attraktiver gemacht. Doch die Verantwortlichen bei der S-Bahn schauen nicht nur auf die Infrastruktur, „wir überlegen auch, was rechts und links der Reise passiert“, erklärt Stephan Naue, bei der Bahn verantwortlich für das Dresdner Netz.

Anzeige

„Einzelne Züge knackevoll“

Zwar ist das bisherige Angebot der Nachfrage noch gewachsen. „Durch die Zuwächse kann es aber gerade im Berufsverkehr dazu kommen, dass inzwischen einzelne Züge knackevoll sind“, sagt Stephan Naue. Betroffen sind allen voran die S 2 im Bereich zwischen Reick und Neustadt, aber auch die so genannten Verstärkerfahrten auf der S 1, für die deutlich kürzere Züge eingesetzt werden als sonst auf der Linie üblich. Welche Züge konkret das betrifft, darüber können sich Fahrgäste nun vorab informieren.

Weitere DNN+ Artikel

Die Darstellung der Auslastungsinformation erscheint ab sofort in der Verbindungsanzeige auf der In­ternetseite der Bahn sowie in den beiden Smartphone-Anwendungen DB Navigator und Streckenagent. Zudem informiert die Bahn in Aushängen an einer Reihe von Bahnhöfen und Stationen über die zu erwartende Auslastung der Züge mit stetig aktualisierten Diagrammen, wo Balken die Auslastung je nach Uhrzeit verdeutlichen.

Bei der Auslastungsinformation handelt es sich jedoch nicht um so genannte Echtzeitdaten, die minutengenau aktualisiert werden, sondern um Prognosen. Dafür werden die Daten der jeweils vergangenen 14 Tage genutzt, die über das automatische Fahrgastzählsystem der S-Bahnen erfasst werden. Diese Daten werden über Sensoren an den Wagentüren gesammelt. Es handelt sich bei der Auslastungsinformation also um Erfahrungswerte.

„Inzwischen sind wir wieder bei 80 Prozent“

Der Nutzen liegt aus Sicht von Stephan Naue für Pendler ebenso wie für Gelegenheitsfahrer auf der Hand. Die Fahrgäste können flexibel reagieren, nach Möglichkeit statt einer rappelvollen S-Bahn besser den Zug 15 Minuten später nehmen, der mehr Platz bietet.

Dass im Moment die höchste Auslastungsstufe angezeigt wird, ist allerdings unwahrscheinlich. In den ersten Wochen der Krise waren die Fahrgastzahlen deutlich zurückgegangen, die Zahl der Fahrgäste auf ein Viertel des üblichen Niveaus gesunken. „Inzwischen sind wir wieder bei 80 Prozent“, sagt Stephan Naue. Damit kann es immerhin schon in einigen Zügen zur mittleren Auslastungsstufe reichen. „Das bedeutet, dass es durchaus noch Sitzplätze gibt, aber nicht jeder einen Platz hat, wo er neben sich noch den Rucksack draufstellen kann“, erklärt der S-Bahnchef.

Deutlich mehr Platz zu anderen Fahrgästen – und das dürfte nun gerade in der Coronakrise eine wichtige Information sein – bietet indes die erste Stufe. Bei der Anzeige „hohe Auslastung“, der höchsten Stufe, müssen Fahrgäste definitiv damit rechnen, mit einem Stehplatz vorliebnehmen zu müssen. Doch auch vor Corona, so erklärt Stephan Naue, wäre dies bislang nur bei einzelnen S-Bahnen auf den bereits erwähnten Linien der Fall gewesen.

Das sind die einzelnen Auslastungsstufen Die Anzeige der Informationen werden in drei Stufen angezeigt: 1. Stufe: Geringe bis mittlere Auslastung – Erfahrungsgemäß hat dieser Zug noch genug freie Plätze 2. Stufe: Mittlere bis hohe Auslastung – Voraussichtlich mittlere bis hohe Auslastung zwischen Station X und Station Y 3. Stufe: Hohe Auslastung – Voraussichtlich hohe Auslastung zwischen Station X und Station Y.

Die Anzeige der Auslastungsinformationen ist ein bundesweites Modellprojekt, das die Bahn in den nächsten drei Monaten in Dresden und im Leipziger S-Bahnnetz testet. Zeitgleich wird es eine Kundenbefragung geben, um herauszufinden, wie das Angebot ankommt. „Wenn alle sagen, das ist eine Information, die ich nicht brauche, dann werden wir das sicher nicht weiter verfolgen“, sagt Stephan Naue. Andersherum ist aber auch denkbar, dass das Angebot auf weitere Nahverkehrszüge der Deutschen Bahn ausgeweitet wird, beispielsweise auf die Regionalexpress-Verbindung zwischen Dresden und Leipzig.

Die Dresdner S-Bahn Fahrgäste täglich: etwa 45 000 Zugfahrten täglich: etwa 260 Doppelstockzüge:22 Internet: www.bahn.de/s-bahn-dresden

Von Sebastian Kositz