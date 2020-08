Dresden

Bereits vor dem Krieg gab es in Dresden einige Ausschänke, an denen Pschorr gezapft wurde, jetzt kehrt die traditionelle Münchner Biermarke in die sächsische Landeshauptstadt zurück. An diesem Donnerstagvormittag wird das neue Hacker-Pschorr-Wirtshaus am Altmarkt 10 eröffnet – und damit genau dort, wo sich schon früher einer der Ausschänke befunden hatte.

Geschäftsführer Daniel Fenske hatte bereits länger die Idee für ein modernes, bayrisches Wirtshaus in Dresden. Eigentlich sollte das neue Wirtshaus in den Räumen des früheren Barococo schon im Mai eröffnen, allerdings hatte Corona die Macher ausgebremst. „Nach intensiven Wochen der Vorbereitung freuen wir uns jetzt, gemeinsam mit dem Team die Gäste begrüßen zu dürfen“, erklärt der Geschäftsführer.

Anzeige

Drei Monate hatten die Handwerker rangeklotzt, auf drei Etagen die bayrische Kultur modern interpretiert. Das neue Schankhaus soll urbanes Lebensgefühl widerspiegeln, wie Daniel Fenske erklärt. Bei der Einrichtung setzten er und seine Mitstreiter auf helle Farben, Holz und viele andere natürliche Materialien. Insgesamt bietet das Wirtshaus im Inneren knapp 400 Plätze, weitere 200 gibt es im Außenbereich auf dem Altmarkt.

Weitere DNN+ Artikel

Der alte Pschorr-Ausschank in Dresden. Quelle: PR/Hacker-Pschorr

Im Erdgeschoss, in der so genannten „Dresdner Schwemme“, gibt es fast 100 Sitz- und Stehgelegenheiten. „Hier soll mehr ein Ausschank-Charakter mit offenem Empfang gelebt werden“, sagt Christian Seegerer, der gastronomische Leiter des Wirtshauses. Im Obergeschoss gibt es weitere 220 Plätze mit Blick auf den gesamten Altmarkt. Außerdem ist für Veranstaltungen ein historischer Gewölbekeller hergerichtet worden, wo sich weitere 80 Plätze befinden.

Auf dem Menü stehen bayrische Speisen mit modernen Impulsen, von der Haxe bis hin zu einer großen Auswahl vegetarischer Alternativen. „Und dazu noch die bayrische Bierkultur, die in Dresden schon immer sehr beliebt war“, erklärt Gastrochef Christian Seegerer.

Christian Seegerer (r.) und sein Team im neuen Hacker-Pschorr. Quelle: PR/Hacker-Pschorr

Hacker-Pschorr ist eine der großen Traditionsbrauereien in Bayern. Die Brauerei war 1417 in der heutigen Gaststätte Altes Hackerhaus in der Sendlinger Straße gegründet worden und entwickelte sich im18. Jahrhundert unter dem Ehepaar Joseph Pschorr und Maria Theresia Hacker zu Münchens führender Großbrauerei. Auf dem Oktoberfest wird unter anderem Hacker-Pschorr in der Bräurosl und im Hacker-Festzelt ausgeschenkt.

Eröffnung Hacker-Pschorr-Wirtshaus, Donnerstag, 11 Uhr, Altmarkt 10

Von Sebastian Kositz