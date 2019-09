Dresden

Auf der Caspar-David-Friedrich-Straße haben auf Höhe Räcknitzhöhe die Arbeiten an einem neuen Zebrastreifen begonnen. Es ist zwar erst der zweite, der nach einem bereits vor einem Jahr gefassten Stadtratsbeschluss für mehr Fußgängerüberwegegebaut wird. Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) ist dennoch optimistisch, dass eine „Renaissance der Zebrastreifen“ so langsam Fahrt aufnehme.

Ende des Jahres wird auf dem Königswaldplatz in Klotzsche der nächste eingerichtet. Weitere Standorte seien für eine zügige Verwirklichung eingeordnet. Zudem werden fast 100 Standorte auf ihre Eignung geprüft. „Nach Fertigstellung an der Caspar-David-Friedrich-Straße haben wir 24 eigenständige Zebrastreifen im Stadtgebiet, weitere 21 befinden sich an Kreisverkehren“, sagt Schmidt-Lamontain.

An der Caspar-David-Friedrich-Straße werden nun die Borde abgesenkt und der Gehweg erneuert. Gleichzeitig bauen die Arbeiter Bodenindikatoren für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ein. Die Gehwege müssen während der Bauzeit wechselseitig gesperrt werden. Die Straßenbeleuchtung ist bereits im Bau, denn Zebrastreifen müssen im Dunkeln besser ausgeleuchtet werden, damit Fußgänger rechtzeitig zu sehen sind. Bis spätestens Ende September sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Die Baukosten betragen 13 500 Euro.

Von uh